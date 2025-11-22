Do kogo należą prawa do słynnego logo? Jest wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, po długich latach walki, że autorskie prawa majątkowe do historycznego znaku graficznego „Solidarność”, należą do Związku – przekazał PAP w piątek przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Wyrok jest prawomocny i kończy toczący się od 2022 r. spór pomiędzy Związkiem a Jerzym Janiszewskim, twórcą logo z 1980 r., który domagał się uznania, że to jemu przysługują pełne prawa majątkowe do projektu.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Gdańsku, który przyznał prawa autorskie majątkowe Związkowi oraz nakazał Janiszewskiemu zaprzestanie udzielania licencji i udostępniania logo w jakiejkolwiek formie. Decyzja obowiązuje na terenie Polski i całego świata przez cały okres ochrony prawnoautorskiej.

Prawa majątkowe do logo należą do NSZZ „Solidarność”

Mamy to! Po długich latach walki w sądzie w końcu mamy potwierdzenie, że autorskie prawa majątkowe do historycznego znaku graficznego „Solidarność”, który zawsze był częścią naszej tożsamości, należą do Związku – powiedział PAP Piotr Duda.

Dodał, że „ten najbardziej rozpoznawalny na świecie symbol walki o wolność i prawa człowieka zawsze był nasz”.

Cieszę się, że teraz potwierdził to sąd. To bardzo ważne, bo wreszcie możemy zdecydowanie reagować, kiedy ktoś bez zgody sięga po nasz znak albo próbuje go wykorzystywać w sposób sprzeczny z wartościami, z których się narodził – podkreślił Duda.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wskazał, że majątkowe prawa autorskie do logo „Solidarność” przysługują Związkowi, a Jerzy Janiszewski nie może udzielać licencji ani żadnych zezwoleń dotyczących korzystania z grafiki.

Orzeczenie obejmuje pełen zakres ochrony, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

Zakończenie długoletniego sporu

Związek wielokrotnie wcześniej alarmował, że Janiszewski bezprawnie udziela licencji na używanie znaku oraz komercyjnie go wykorzystuje. Spór o prawa do logo narastał od lat, jednak dopiero w 2022 r. został formalnie skierowany na drogę sądową.

8 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nieprawomocnym wyrokiem wskazał, że majątkowe prawa autorskie do znaku graficznego Solidarność przysługują NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Jednocześnie sąd nakazał Jerzemu Janiszewskiemu zaniechania udzielania licencji i innego rodzaju zezwoleń na wykonywanie i korzystnie z autorskich praw majątkowych do znaku graficznego Solidarność.

