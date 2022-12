Ukrainka o wsparciu Polaków: "Czuję się tu jak w domu"

Otrzymałam wiele wsparcia od Polaków na każdej płaszczyźnie - powiedziała PAP dr hab. Oksana Sakal, która jest stypendystką Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych (NAS). Obecnie odbywa staż naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Dr hab. Oksana Sakal zajmuje się tematyką zrównoważonego zarządzania ziemią, ekonomiką ochrony środowiska, prawnymi, instytucjonalnymi i ekonomicznymi aspektami zagospodarowania terenu.

Badaczka mieszkała przed wojną kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa. Tereny te trafiły pod rosyjską okupację w marcu, dlatego postanowiła się ewakuować, początkowo do Kijowa - powiedziała PAP. Jednak po rozpoczęciu przez Rosjan bombardowań stolicy, postanowiła wyjechać z kraju.

„Początkowo nie wiedziałam dokąd, ale moi przyjaciele wysłali mi informacje o stypendium” - zrelacjonowała.

Potem sprawy potoczyły się szybko. Po otrzymaniu stypendium PAN i NAS już 19 marca br. dr Sakal przyjechała do Polski - po raz pierwszy w życiu, jednak już wcześniej współpracowała z badaczami z PAN i pisała z nimi artykuły naukowe.

Badaczkę zaskoczyła olbrzymia skala wsparcia dla Ukraińców. Przyznała, że otrzymała je od Polaków od momentu, gdy przekroczyła granicę i to na bardzo wielu płaszczyznach - m.in. przy szukaniu lokum czy w pracy naukowej.

Przyznała, że praca naukowa w stolicy jej kraju po prostu nie jest możliwa - ciągle są problemy z elektrycznością, a budynek jej instytutu został uszkodzony.

„Warszawa jest jak Kijów. Latem sporo spacerowałam po niej i teraz znam ją już całkiem dobrze. Zakochałam się w Warszawie. Czuję się tu jak w domu” - podkreśliła.

Zapytana o to, jakie są jej dalsze plany i czy chce pozostać w Polsce, przyznała, że nie wie. „Lubię moją pracę, instytut i kolegów. Chciałabym wrócić do Ukrainy, tam jest moja rodzina” - podkreśliła. Zwróciła uwagę, że do Polski przyjechała bez swoich bliskich, ale od czasu do czasu ich odwiedza.

Sakal powiedziała, że wojna była wielkim szokiem dla ukraińskiego środowiska naukowego i poważnie obciążyła je psychologicznie.

Obecnie badaczka przebywa na stażu naukowym w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa (IRWiR) PAN w ramach programu krótkoterminowego PAN i NAS dla ukraińskich naukowców, którzy uciekli z kraju w związku z rosyjską inwazją. PAN wsparła do tej pory pobyty w jednostkach naukowych PAN około 250 naukowców z Ukrainy.

Sakal zachowała również afiliację swojej ukraińskiej instytucji: Narodowej Akademii Nauk Agrarnych Ukrainy. Dyrektor IRWiR PAN dr hab. Monika Stanny rekomendowała kandydaturę dr hab. Sakal do stypendium. W swojej opinii zwróciła uwagę na to, że ziemia w Ukrainie jest strategicznym zasobem tego kraju i jej kondycja, zniszczenie i zanieczyszczenie są istotne zarówno ze względów ekonomicznych dla Ukrainy, ale także jako kraj kandydujący do UE także ze względów społecznych. Tymi zagadnieniami zajmuje się dr hab. Sakal.

