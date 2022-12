Niemcy. Aresztowanie byłej poseł, apele o ochronę Bundestagu

Po aresztowaniu byłej poseł AfD w ramach policyjnej obławy na „Obywateli Rzeszy”, którzy planowali zamach stanu i m.in. szturm na parlament, coraz głośniejsze są w Niemczech apele o zwiększenie ochrony Bundestagu

W środę zatrzymano 25 osób w ramach jednej z największych operacji policyjnych w historii RFN - w jedenastu krajach związkowych oraz we Włoszech i Austrii. Wśród aresztowanych jest sędzia i była posłanka AfD do Bundestagu Birgit Malsack-Winkemann. Obecnie toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Jako była poseł Malsack-Winkemann miał dostęp do budynków Bundestagu jak wszyscy byli parlamentarzyści, którzy sobie tego życzą - przypomina w piątek portal telewizji ARD.

Dokładnie sprawdzimy w przypadku Bundestagu, jakie środki bezpieczeństwa musimy dostosować i zajmiemy się tą sprawą we wszystkich decydujących gremiach - powiedziała wiceprzewodnicząca niemieckiego parlamentu Katrin Goering-Eckardt w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke.

Konstantin von Notz z partii Zielonych, przewodniczący parlamentarnej komisji ds. kontroli służb specjalnych, powiedział portalowi Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), że koncepcja bezpieczeństwa Bundestagu nie została stworzona po to, by do parlamentu wybierano „wrogów konstytucji z przywilejami dostępu”. „Musimy wzmocnić koncepcję ochrony Bundestagu, nie sabotując przy tym codziennego życia demokratycznych posłów” - dodał.

Polityk SPD ds. wewnętrznych Sebastian Hartmann powiedział gazetom grupy Funke: „Po aresztowaniu byłej posłanki AfD, która chciała szturmować Bundestag, należy pilnie zrewidować jej dotychczasowe kontakty w parlamencie”. Jego zdaniem Bundestag powinien zrewidować swoją koncepcję bezpieczeństwa.

Fakt, że wśród oskarżonych znalazła się była poseł AfD do Bundestagu jest oczywiście bardzo znamiennym i bardzo poważnym incydentem - powiedział w czwartek wieczorem kanclerz RFN Olaf Scholz po naradzie z szefami krajów związkowych w urzędzie kanclerskim.

PAP/mt