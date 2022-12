Prezydent Duda: Polska ma prawo do kształtowania sądownictwa

Będę oceniał zgodność zmian z konstytucją, ale również uwzględnienie suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w oświadczeniu dotyczącym projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent zaapelował o spokojną i konstruktywną pracę nad nowelizacją ustawy o SN

Proszę i apeluję do całego parlamentu, nie tylko do strony rządowej; ale do całej naszej sceny parlamentarnej, do wszystkich ugrupowań, aby spokojnie i konstruktywnie pracować nad projektem nowelizacji ustawy o SN - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Dla mnie jedna rzecz jest najważniejsza. Ja proszę i apeluję do całego parlamentu, nie tylko do strony rządowej, nie tylko do Zjednoczonej Prawicy, nie tylko do tych, którzy stanowią większość parlamentarną, ale do całej naszej sceny parlamentarnej, do wszystkich ugrupowań, aby spokojnie i konstruktywnie nad tym pracować - powiedział w czwartek Andrzej Duda odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o SN, nad którym w czwartek prace rozpocznie Sejm. Projekt ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Prezydent zaznaczył, że rozumie, iż wszyscy mają dobrą wolę i wszystkim zależy na tym, żeby pieniądze z KPO jak najszybciej do Polski trafiły.

To jest oczywiste. Ale pamiętajmy o tym, że równie ważne jest zachowanie porządku społecznego, porządku ustrojowego, porządku prawnego, a przede wszystkim także i absolutne zapewnienie praworządności rozumianej także jako zagwarantowanie praw obywateli. Z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, to jest kwestia fundamentalna - oświadczył prezydent Duda.

Suwerenność Polski w wymiarze sprawiedliwości

Będę oceniał zgodność zmian z konstytucją, ale również uwzględnienie suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że będzie obserwował prace nad projektem noweli ustawy o SN w parlamencie. Zapewnił, że w pracach będą uczestniczyli jego przedstawiciele.

Andrzej Duda przypomniał, że po zakończeniu prac nad ustawą w Sejmie i Senacie ostatnią częścią procesu legislacyjnego jest rozpatrzenie jej przez Prezydenta RP.

Będę oceniał przede wszystkim kwestie następujące: zgodność wprowadzonych zmian z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ale również uwzględnienie suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości w sposób, w jaki my, jako Polacy i demokratycznie wybrane przez nas władze, chcą to zrobić, bo traktaty europejskie nam to gwarantują - powiedział prezydent.

