Gwiazdkowe prezenty z gwarancją dostawy przed świętami

W przedświątecznej gorączce zdarza się zapomnieć o jakimś prezencie. Wtedy ratunkiem jest upominek z gwarancją dostawy przed Wigilią.

Świąteczna radość, która trwa cały rok

Jeszcze lepiej, gdy taki prezent jest praktyczny, a obdarowany korzysta z niego regularnie i cieszy się nim dłużej niż tylko w wigilijny wieczór. Takie warunki spełnia e-prenumerata tygodnika Sieci, a jeśli zdecydujemy się na opcję 12-miesięczną, to podarunek przynosić będzie radość co tydzień aż do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia. Do rocznej e-prenumeraty mamy dodatkowe prezenty: 2 audiobooki i świąteczny e-book gratis!

Gwarancja dostawy przed świętami

Największą zaletą tej opcji jest gwarancja realizacji zamówienia przed świętami – wystarczy do piątku 23 grudnia do 12:00 wejść na www.SiećPrzyjaciół.pl i zamówić e-prenumeratę tygodnika Sieci, żeby cieszyć się dostępem do e-wydań Sieci oraz audiobooków i e-booka już w Wigilię.

Pomnażamy prezenty!

Teraz dla Czytelników tygodnika Sieci mamy propozycję rocznej e-prenumeraty z dwoma audiobookami w prezencie:

„Maluchem do raju. Czym i jak podróżowano w PRL-u?” Czasy komunizmu opisane przez pryzmat popularnych środków transportu: tramwajów (również konnych), autobusów-ogórków, maluchów, które z przeciętnego Kowalskiego zrobiły króla szos itd. czas słuchania: 8 godz. 53 min.

„Brak tchu” Georga Orwella Książka z pacyfistycznym przesłaniem, która ukazała się w przededniu II wojny światowej, a jest niepokojąco aktualna i dziś. Przez krytyków stawiana na równi z „Folwarkiem zwierzęcym” i „Rokiem 1984” czas słuchania: 11 godz. 6 min.

Roczna e-prenumerata Sieci z audiobookami gratis to doskonały pomysł na prezent pod choinkę. Można zamówić ją dla jednej bliskiej osoby, a audiobookami obdarować kolejną osobę z rodziny albo nawet dwie (w zależności od ich zainteresowań czytelniczych). E-prenumeratę można również kupić po prostu dla siebie, a audiobooki przekazać najbliższym jako gwiazdkowe upominki.

Dodatkowo nasi e-prenumeratorzy otrzymują świąteczny e-book w prezencie:

„Najpiękniejsze Boże Narodzenie. Świąteczny niezbędnik”

Kulinarne przepisy naszych dziennikarzy na wigilijne i świąteczne potrawy oraz pasjonujące teksty o tajemnicach Bożego Narodzenia, historii chrześcijaństwa, specyficznych świętach w PRL-u. Aż 112 stron!

Jak zamówić e-prenumeratę z audiobookami na święta?

Wystarczy wejść na www.SiećPrzyjaciół.pl do piątku 23 grudnia do 12:00 i wykupić roczną e-prenumeratę Sieci, a potem już można czytać tygodnik i słuchać audiobooków gratis!

W razie pytań warto skontaktować się z nami mailowo: e-prenumerata@fratria.pl lub telefonicznie: 22 616 36 00 (w godzinach 9-16).

Zrób sobie i bliskim najlepszy e-prezent na święta!