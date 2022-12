USA: Rekordowy budżet na obronność

Amerykański Senat przegłosował w czwartek budżet obronny (NDAA) USA, opiewający na rekordową kwotę 858 mld dolarów. Ustawa zobowiąże Pentagon do przeprowadzenia raportu na temat potencjalnego przesunięcia wojsk na wschodnią flankę, przeznaczy 800 mln dol. dla Ukrainy i zniesie obowiązek szczepień na Covid-19 dla żołnierzy.

Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością przez polityków obydwu partii, stosunkiem głosów 83-11. W ubiegłym tygodniu NDAA została przegłosowana w Izbie Reprezentantów, również głosami większości parlamentarzystów obydwu partii.

„To najbardziej znaczące głosowanie tego roku” - stwierdził podczas debaty szef komisji ds. sił zbrojnych, Jack Reed. „Świat jest obecnie niebezpieczniejszym miejscem, niż kiedykolwiek w moim życiu” - dodał 73-letni Demokrata.

Uzgodniona kwota 857,9 mld dolarów jest o 45 mld większa, niż ta, o którą pierwotnie wnioskował prezydent Joe Biden. W ramach kompromisu w tekście umieszczono zniesienie obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 dla żołnierzy, przeciwko czemu sprzeciwiał się prezydent. Mimo to, Biden niemal na pewno podpiszę ustawę.

Według autorów, liczący ponad 4 tys. stron tekst ma skupiać się na kluczowych kwestiach obrony USA, w tym „strategicznej rywalizacji z Chinami i Rosją; przełomowych technologiach takich jak broń hipersoniczna, sztuczna inteligencja, 5G i komputery kwantowe”.

W części wydatków poświęconych Europie i Ukrainie, budżet przewiduje przeznaczenie 4,6 mld dolarów na projekty w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (EDI), programu mającego wzmocnić i zwiększyć gotowość na wschodniej flance NATO. Zakłada też nałożenie na Pentagon obowiązku przygotowania w ciągu sześciu miesięcy raportu na temat „wykonalności i zasadności relokacji znaczących jednostek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych” do państw wschodniej flanki NATO. Deklaruje też poparcie dla stworzenia „długoterminowego planu, by dostosować rozmieszczenie sił Stanów Zjednoczonych w Europie do zmienionych warunków”.

W tekście znalazło się też 800 mln dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach których USA kupują sprzęt wojskowy dla Ukrainy. To kwota o 500 mln dolarów wyższa od pierwotnego wniosku prezydenta. Jest to też osobna kwota od dodatkowych 37,7 mld dolarów pomocy dla Ukrainy, o które zwrócił się do Kongresu prezydent w listopadzie. Ta ustawa ma zostać głosowana oddzielnie.

NDAA przewiduje też inwestycję 11,5 mld dolarów w ramach programu Pacific Deterrence Initiative, mających wzmocnić siły USA i sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku, a także zwiększenie współpracy wojskowej z Tajwanem, na kwotę do 10 mld dolarów przez najbliższe pięć lat.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

PAP/ as/