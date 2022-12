Cyfrowo i odpowiedzialnie – transformacja jako odpowiedź na aktualne wyzwania

Od kilku lat naszą rzeczywistością wstrząsają wydarzenia, które wprowadzają radykalne zmiany w całym otoczeniu. Dotykają nas pod względem społecznym, gospodarczym, a także na poziomie indywidualnym. Nie wszystkie z nich mogliśmy przewidzieć, ale części z nich można skutecznie stawiać czoło dzięki podjętym wcześniej działaniom. Odpowiedzią na zawirowania, które towarzyszą nam w każdej sferze życia, może być bowiem transformacja. Odpowiedzialna, bezpieczna, idąca z duchem czasu – właśnie taka powinna być zmiana, którą niesie nowa rzeczywistość – pisze Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego w tekście opublikowanym na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Cyfrowa zmiana naszego biznesu Totalizator Sportowy liczy sobie już ponad 66 lat, ale jako przedsiębiorstwo nigdy nie staliśmy w miejscu. Świętując w 2021 roku nasz jubileusz, wspominaliśmy wszystkie kamienie milowe w historii naszej firmy. Z każdą dekadą, a wręcz z każdym rokiem pojawiały się innowacje, które sprawiały, że dotrzymywaliśmy tempa zmianom w naszej branży i w całym sektorze rozrywkowym.

Czerpiąc z tego kapitału i opierając się na kulturze innowacji, które są częścią dziedzictwa Totalizatora Sportowego, w 2017 r. rozpoczęliśmy największą transformację w historii spółki. Cyfrowa rewolucja pozwoliła nam na sprzedaż tradycyjnych produktów LOTTO on-line, ale też na wejście w zupełnie nowe obszary – zostaliśmy operatorem sieci salonów gier na automatach poza kasynami gry oraz jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce – Total Casino. W szybkim tempie nasz biznes rozrósł się, dostosowując się do wymogów współczesnej e-gospodarki. Teraz nasze produkty z różnych kategorii są dostępne on-line przez niemal całą dobę dla wszystkich dorosłych Polaków, a my staliśmy się potężnym graczem na rynku e-commerce.

Przypominam początki tego procesu, gdyż tak naprawdę nadal on trwa. Transformacja to mechanizm, który z założenia jest złożony i wielowątkowy. Każde powodzenie na jej drodze otwiera nowe możliwości, a z biegiem czasu również otoczenie stawia przed nami kolejne wyzwania, które trzeba brać pod uwagę – tak, jak to się dzieje od kilku już lat. Transformacja to wyzwanie dla każdej organizacji. W przypadku Totalizatora Sportowego udane przejście całej struktury firmy w nową rzeczywistość biznesową i społeczną stało się wielkim otwarciem na przyszłość i na kolejne wyzwania technologiczne.

Odpowiedzialnie na każdym kroku

Jedną z najważniejszych kwestii przy każdej transformacji jest sposób, w jaki jest ona prowadzona. W Totalizatorze Sportowym dołożyliśmy wszelkich starań, by przebiegła ona bezpiecznie i odpowiedzialnie. W naszej firmie rozumiemy przez to zarówno podejście do prowadzonego biznesu, jak i edukację naszych klientów. W tym pierwszym zakresie zadbaliśmy o to, by zmiana stająca się naszym udziałem niosła za sobą maksymalnie wysokie wsparcie dla naszej misji społecznej. Totalizator Sportowy to największy mecenas sportu i kultury w Polsce – to działanie zostało wpisane w nasze DNA już na samym początku działalności. Cokolwiek robimy, jakiekolwiek zmiany wprowadzamy – działamy w imię tej misji. Dzięki dopłatom od 1994 r. przekazaliśmy dla Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już ponad 17,7 mld zł. Kwota ta rośnie z każdą minutą, kiedy zawierane są kolejne zakłady, kupowane kolejne losy w punktach LOTTO lub on-line – na stronie bądź w aplikacji. Trzeba bowiem pamiętać, że z każdej złotówki wydanej na gry liczbowe LOTTO 19 groszy trafia właśnie na wsparcie polskiego sportu i kultury narodowej – i to społeczne zobowiązanie pozostaje niezmienne.

Drugim przykładem odpowiedzialnego nastawienia Totalizatora Sportowego do prowadzonej działalności jest nasz nacisk na Odpowiedzialną Grę. To idea a zarazem zbiór dobrych praktyk, które przyświecają nam w promocji naszej oferty oraz w kontakcie z graczami. Chcemy, by oferowane przez nas produkty były źródłem radości, a dla wielu szczęśliwców także dużą pozytywną zmianą w życiu dzięki naprawdę wysokim wygranym. Z tego względu skupiamy się na jasnym przekazie – do rozrywki należy podchodzić odpowiedzialnie. Z naszej strony dbamy nie tylko o bezpieczeństwo danych klientów czy gwarancję wypłaty wygranych.

Graczom dajemy również wiele narzędzi, które pozwalają im samym na lepszą kontrolę wydatków w grach, ograniczenie czasu na niej spędzanego, czy wreszcie – w razie potrzeby – rozmowę z pracownikami w naszym contact center, którzy są odpowiednio przeszkoleni do kontaktu z klientami Totalizatora Sportowego. Pracujemy także nad rozwiązaniami, których celem jest wspieranie i zabezpieczanie grających przy pomocy specjalnych algorytmów i AI. W ramach tej odpowiedzialności wydaliśmy też niedawno „Poradnik Milionera”. Publikacja ta w przystępny i przyjazny sposób tłumaczy osobom, które wygrały naprawdę duże kwoty, jak rozsądnie potraktować ten rodzaj przełomu w życiu. Nie podejmujemy za nikogo decyzji, szanujemy anonimowość i niezależność graczy, ale jeśli mają na to ochotę, znajdą w tych treściach wsparcie.

Poza strefą komfortu

Transformacja technologiczna była dużym wyzwaniem, dla wielu osób tego typu przedsięwzięcie mogłoby być zadaniem znacząco wychodzącym poza strefę biznesowego komfortu. Jestem dumny, że cały zespół Totalizatora Sportowego podszedł jednak do tego wielkiego projektu z entuzjazmem i zapałem, a to przełożyło się na jego powodzenie. Wierzę, że sięganie poza to, co dobrze znane i bezpieczne, ma w sobie ogromną wartość. Jesteśmy firmą, która skupia się na rozrywce, a jednak w 2020 r., gdy wybuchła pandemia, bez wahania ruszyliśmy na pomoc w walce z koronawirusem. Bezprecedensowe działania, jakie podjęliśmy, i przekazana pomoc materialna oraz finansowa pozwoliły nam zdziałać wiele dobrego. Podobną mobilizację przeszliśmy jako firma w tym roku, w obliczu bezpodstawnej agresji Rosji na Ukrainę. Tu również aktywnie włączyliśmy się w pomoc uchodźcom – jako organizacja i jako osoby indywidualne. Działamy – bo nasza pomoc dla Ukrainy nie ustaje – w poczuciu, że wspieramy sprawiedliwość i szerzymy dobro. Tak duże skupienie na sprawach społecznych najwyższej wagi, czyli życiu, zdrowiu i bezpieczeństwie drugiego człowieka, to nowe nastawienie do prowadzenia biznesu takiego jak nasz, ale taką właśnie gospodarkę chcemy budować. Wszyscy tworzymy wspólnotę, która wymaga naszej troski i zaangażowania. Przykład Totalizatora Sportowego pokazuje, że jest możliwe udane połączenie digitalizacji na wielką skalę z rosnącą odpowiedzialnością społeczną naszego przedsiębiorstwa.

Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego

