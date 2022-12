Ukryty przekaz? NYT z krzyżówką w swastykę. Afera w Izraelu

„New York Times” opublikował krzyżówkę przypominającą swastykę; w dodatku w pierwszy dzień Chanuki, jednego z najważniejszych żydowskich świąt - poinformował w poniedziałek dziennik „Jerusalem Post”

To jest dzisiejsza krzyżówka „New York Times”, w pierwszy dzień Chanuki. Co to ma do cholery znaczyć? - napisał na Twitterze Keith Edwards, amerykański producent telewizyjny.

W późniejszym tweecie Edwards zwrócił uwagę na to, że o sprawie nie poinformowało żadne z głównych mediów.

Na krzyżówkę zwrócili też uwagę inni użytkownicy Twittera - poinformował „Jerusalem Post”.

To nie pierwszy raz, gdy krzyżówka „New York Timesa” jest podobna do swastyki, symbolu używanego przez różne kultury, ale powszechnie kojarzonego z nazistowskimi Niemcami i neonazizmem - przypomniał „Jerusalem Post”. Ostatni raz doszło do tego w 2017 roku, lecz redakcja stanowczo odrzuciła wówczas oskarżenia o celowe zamieszczanie faszystowskiego symbolu. „To nie jest swastyka. Na Boga! Nikt nie siada do krzyżówki i mówi: +Hej, wiesz, swastyka wyglądałaby fajnie!+” - odpowiedziała wówczas redakcja działu rozrywki w „New York Times”.

PAP, mw

