Sejm. Nowy rząd z antysemickim skandalem w tle!

Takiego skandalu jeszcze nie było! Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą w Sejmie menorę chanukową! W sieci udostępniono nagrania. Potem polityk Konfederacji pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad. Jest już zawiadomienie do prokuratury przeciwko Grzegorzowi Braunowi

Co pan zrobił?! Wstyd! - wykrzykiwali dziennikarze do Brauna. - Wstyd powinno być tym, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu - odpowiedział poseł Konfederacji.

W Sejmie odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Z powodu incydentu korytarze Sejmu zostały zasnute proszkiem z gaśnicy, której użył poseł Braun. Święto Chanuki upamiętnia dzieje zapisane w I i II Księdze Machabejskiej, która mówi o wojnie wyzwoleńczej w 164 r. p.n.e.

Zapalanie światła jest jedną z najważniejszych czynności Chanuki. Pierwszego wieczoru po zachodzie słońca gospodarz domu zapala świecę główną i święcę pierwszą. Drugiego dnia zapala znowu świecę główną i pierwszą oraz drugą itd. Świece zapala się od lewej strony.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzje o wykluczeniu z udziału w posiedzeniu Sejmu posła Konfederacji Grzegorza Brauna w związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad. Obrady zostały przerwane.

Hołownia poinformował, że wobec posła Grzegorza Brauna zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu.

Wcześniej poseł Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej.

To nie powinno mieć miejsca. Chcę też jasno powiedzieć, że na podstawie danych monitoringu, precyzyjnej klasyfikacji czynu pana Brauna, zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do prokuratury, najpewniej z paragrafu mówiącego o zakłóceniu obrządku religijnego - poinformował marszałek. - Taki akt chamstwa agresji głupoty nie zdarzył się tutaj już dawno i nigdy więcej się nie wydarzy. Ja chcę jeszcze raz powiedzieć, jak przykro jest mi z tego powodu (…). Zero tolerancji dla antysemickich dewiacji w polskim parlamencie - mówił. - Kiedy zaczął się tłumaczyć i po raz kolejny zarzucać mi jakieś obłędy, po prostu wykluczyłem go z obrad, nie ma o czym rozmawiać - dodał.

W trakcie pytań zadawanych Donaldowi Tuskowi po wygłoszonym expose poseł KO Witold Zembaczyński złożył wniosek o przerwanie obrad.

Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun dokonując napaści na uroczystości religijne na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, dokonał aktu hańbiącego - powiedział. - Wnoszę o przerwanie obrad. Wezwanie pana posła Brauna do Prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. (…) Nie ma miejsca na akty antysemickie - dodał. - Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec chanukowych przy użyciu gaśnicy, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny i na takie zachowanie nie ma w tej izbie tolerancji - podsumował.