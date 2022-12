Apel Steinmeiera do Xi Jinpinga o wywarcie wpływu na Putina

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który we wtorek rozmawiał telefonicznie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem zaapelował do niego, by użył swego wpływu na rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, aby zakończyć wojnę na Ukrainie - podały w komunikacie służby prasowe głowy państwa niemieckiego

Prezydent poprosił Xi Jinpinga, by użył swego wpływu na Rosję oraz zadziałał również w ten sposób na Putina - głosi komunikat służb prasowych Steinmeiera.

Według chińskich mediów państwowych Xi zaapelował we wtorkowej rozmowie o budowanie dobrych relacji między Chinami i Niemcami oraz całą Unią Europejską, bez ingerencji stron trzecich.

Kontynuowanie zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków Chin z UE to kierunek działań, który powinny obrać Chiny i Niemcy - powiedział chiński przywódca, cytowany przez państwową telewizję CCTV. Chiny popierają strategiczną autonomię UE i liczą na to, że strona europejska zaaprobuje stanowisko, zgodnie z którym Chiny i Europa są strategicznymi partnerami (…) oraz zasadę, że relacje Chin i UE nie są celem (ingerencji) i są niezależne od stron trzecich - oznajmił Xi.

Powiedział również Steinmeierowi, że Pekin ma nadzieję na to, iż Berlin zapewni chińskim firmom dostęp do przejrzystego i „niedyskryminującego” niemieckiego rynku.

PAP/mt