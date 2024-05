Macron roi o francusko-niemieckiej unii w Europie

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który składa w Niemczech wizytę państwową, powiedział w poniedziałek w Dreźnie, że ze względu na Rosję Europa przeżywa historyczne chwile, w których musi umieć myśleć o swej obronie i bezpieczeństwie, zwłaszcza, że „nie zmieni geografii”.

Rosja pozostanie sąsiadem Europy, która może wprawdzie liczyć na pomoc USA i ma ”prawo, a nawet obowiązek przyznać”, że ma szczęście, mając takiego sojusznika; „ale czy racjonalne jest prosić go stale o coraz większe wysiłki” - powiedział prezydent, przypominając, że Ameryka zwraca teraz przede wszystkim uwagę na Chiny.

„My, Europejczycy, chcemy trwałego pokoju, to znaczy takiego pokoju jaki Ukraińcy (…) wybiorą i wynegocjują” - oznajmił Macron, który rozpoczął swe przemówienie po niemiecku, wywołując gromkie wiwaty tysięcy zgromadzonych, co odnotowały niemieckie media.

„Powinniśmy myśleć o naszej obronności (…) tak jak sojusznik w obrębie NATO, jak członek Unii Europejskiej, ale również (…) jak członek europejskiej wspólnoty politycznej” - powiedział w wystąpieniu do młodzieży, apelując o to, by UE wzięła kwestie obronności w swoje ręce.