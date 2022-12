NASA chce złamać prawa fizyki

NASA projektuje silnik o prędkości bliskiej światła, który łamie prawa fizyki. Silnik, który może przyspieszyć do 99 procent prędkości światła, a wszystko to bez potrzeby stosowania paliwa. To może brzmieć jak coś z filmu science fiction, ale tak nie jest. Właśnie to opracowuje jeden z inżynierów NASA i obiecuje złamanie praw fizyki – informuje blog.sciencenatures.com.

Jak będą rozwijane te silniki? Jeśli ma działać bez paliwa, to jakie będzie jego paliwo? I co najważniejsze, czy człowiek będzie mógł podróżować pojazdem z takim silnikiem jak ster strumieniowy?

Jeśli chodzi o kosmos, mamy problem z naszą ludzką potrzebą podróżowania wszędzie i obserwowania wszystkiego. To jest poważny problem. W końcu to kosmos. Jest o wiele za duży.

Nawet gdybyśmy podróżowali z największą prędkością, na jaką pozwala Wszechświat, dotarcie do najbliższej sąsiedniej gwiazdy zajęłoby nam lata. Innym ludzkim pragnieniem jest odkrywanie odpowiedzi na wielkie wyzwania.

W wolnym czasie inżynier NASA David Burns właśnie to robi. Opracował pomysł na silnik, który, jak twierdzi, może przyspieszyć do 99 procent prędkości światła, a wszystko to bez potrzeby stosowania paliwa.

blog.sciencenatures.com/RO