Przystemplował wszystkie szczepionki. Jest dymisja

Minister zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. poinformował w poniedziałek o zwolnieniu wszystkich 17 członków komitetu doradczego ds. szczepień działającego przy Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Szef resortu ogłosił swoją decyzję w artykule opublikowanym przez „Wall Street Journal”. W dotychczasowym zespole stale dochodziło do konfliktów interesów, a komitet „przystemplowywał” wszystkie szczepionki. Dlatego - argumentował - konieczna jest jego reorganizacja, by odbudować publiczne zaufanie do szczepień.

Biznes czy lekarstwo?

„Opinia publiczna musi wiedzieć, że rekomendacje ze strony naszych agencji zdrowia są oparte o bezstronną naukę. To zapewni, że Amerykanie otrzymają możliwie najbezpieczniejsze szczepionki” - napisał na łamach „WSJ” minister, który przez lata wyrażał sceptycyzm wobec szczepień.

Pracownik CDC, proszący o anonimowość, komentując słowa ministra, ocenił w NBC News, że „twierdzenie, że robią to, aby przywrócić wiarę w CDC, jest szczególną formą gaslightingu”.

Biznes a rekomendacje

Komitet doradczy ds. szczepień (ACIP) wydaje rekomendacje dla CDC w sprawie tego, kto powinien otrzymywać dane szczepionki, w tym rekomenduje kalendarz szczepień dzieci. Dyrektor CDC następnie analizuje rekomendacje i podejmuje decyzję w sprawie ich wdrożenia. Zazwyczaj przychyla się do rekomendacji ekspertów.

