Zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych!

Liczba kredytów mieszkaniowych w listopadzie br. spadła niemal o 70 proc. wobec listopada 2021 r., a ich wartość zmniejszyła się o ponad 70 proc. - podało BIK. Średnia wartość udzielonego kredytu wyniosła 328,44 tys. zł i była niższa o 3,6 proc. rdr.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało w komunikacie, że w listopadzie 2022 r., w porównaniu do listopada 2021 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+24,7 proc.), kredytów gotówkowych (+6,6 proc.) oraz kart kredytowych (+4,9 proc.). Spadek o (-69,6 proc.) odnotowały kredyty mieszkaniowe. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą o (-70,7 proc.) wartość kredytów mieszkaniowych oraz o (-4,4 proc.) kredytów ratalnych. Wzrosła natomiast wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych (+7,3 proc.) oraz kredytów gotówkowych (+1,9 proc.).

Z danych BIK wynika, że w pierwszych jedenastu miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały kredyty mieszkaniowe (-49,7 proc., -46,9 proc.), karty kredytowe (-22,3 proc., -11,1 proc.) oraz kredyty gotówkowe (-0,4 proc., -2,5 proc.). Natomiast dodatnie dynamiki zanotowały tylko kredyty ratalne (+28,5 proc., (+0,1 proc.).

Jak wskazano, w listopadzie br. odnotowano wzrosty w kredytach gotówkowych - zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.

„Analizując rynek kredytów gotówkowych z uwzględnieniem przedziałów kwotowych udzielanego finansowania wyłania się ciekawe zjawisko” - ocenił główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski. Jak wskazał, dodatnie dynamiki sprzedaży w ujęciu liczbowym i wartościowym widzimy tylko w dwóch skrajnych przedziałach kwotowych: do 5 tys. zł (+10,5 proc. w liczbowym) i (+6,5 proc. wartościowym) oraz powyżej 50 tys. zł - odpowiednio o 1,1 proc. i 2,7 proc. W pozostałych przedziałach kwotowych dynamiki są ujemne.

„Rynek kredytów gotówkowych rośnie jedynie w skrajnych przedziałach, w pozostałych przedziałach są spadki. W przeciwieństwie do zeszłego roku, gdy najwyższa dodatnia dynamika wzrostów dotyczyła kredytów wysokokwotowych pow. 50 tys. zł, to obecnie najwyższa dodatnia dynamika występuje w kredytach niskokwotowych do 5 tys. zł” - poinformował Rogowski.

Dodał, że kredyty do 5 tys. zł odpowiadają za 4,2 proc. łącznej wartości sprzedaży i za 35 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń – listopad 2022 r. kredytów gotówkowych. Natomiast kredyty powyżej 50 tys. mają 46,2 proc. udział w wartości i 11 proc. w liczbie udzielonych kredytów gotówkowych.

Z danych BIK wynika, że w okresie styczeń - listopad br., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, kredyty gotówkowe odnotowały ujemne dynamiki zarówno liczbowo (-0,4 proc.), jak i wartościowo (-2,5 proc.). „W ujęciu liczbowym można powiedzieć, że akcja kredytowa jest na poziomie zeszłego roku, ale w wartościowym spadki są dużo wyższe” - zaznaczył analityk.

Zwrócił uwagę, że kredyty ratalne są jedynym produktem kredytowym, który w okresie jedenastu miesięcy br. odnotował dodatnie dynamiki w porównaniu do takiego samego okresu zeszłego roku. „Obawiam się jednak, że cały rok na plusie zakończy się jedynie w ujęciu liczbowym. Najwyższe dynamiki sprzedaży w ujęciu wartościowym dotyczą kredytów ratalnych do 1 tys. zł (+64,9 proc.). W ujęciu liczbowym również najwyższe dodatnie dynamiki dotyczą kredytów ratalnych z przedziału do 1 tys. zł – aż (+99,6 proc.)” - podał Rogowski.

BIK podał również, że w listopadzie 2022 r. banki wydały 46,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 366 mln zł.

„W listopadzie 2022 r. mamy dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym (+4,9 proc.) oraz wartościowym (+7,3 proc.) w porównaniu do listopada 2021 r. W okresie 11 miesięcy w ujęciu liczbowym odnotowujemy ujemne dynamiki (-22,3 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, i to we wszystkich przedziałach kwotowych. Ujemne dynamiki dotyczą również ujęcia wartościowego (-11,1 proc.)” - wyliczył analityk.

PAP/kp