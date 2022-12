LOT i PGL odwołały R. Milczarskiego z funkcji prezesa spółek

Rady Nadzorcze Polskich Linii Lotniczych LOT i Polskiej Grupy Lotniczej podjęły w środę decyzje o odwołaniu Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek - poinformował PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski

Rady Nadzorcze PLL LOT i PGL podjęły w środę decyzje o odwołaniu pana Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa zarządu obu spółek. Członkowie Rad Nadzorczych dziękują za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój PLL LOT i PGL w ostatnich latach - przekazał Moczulski.

Jak dodał, do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji Rada Nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską, natomiast w PGL oddelegowana została przewodnicząca Elżbieta Bugaj.

Rada Nadzorcza PLL LOT powołała Milczarskiego 28 stycznia 2016 r. na stanowisko prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT.

Milczarski od 2017 roku jest także szefem stowarzyszenia AIRE (Airlines International Representation in Europe), które gromadzi przewoźników z całej Europy. Od 7 sierpnia 2019 do 23 listopada 2020 zasiadał w IATA Board of Governors.

Ukończył wydział ekonomii Uniwersytetu Cambridge. Podczas studiów odbywał praktyki między innymi w banku UBS w Zurychu oraz JP Morgan w Londynie. Po studiach pracował w dziale logistyki morskiej i kolejowej firmy Foster Yeoman Limited z Wielkiej Brytanii.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. W skład PGL-u wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, znajdujące się w portfelu Skarbu Państwa, to m.in. LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services.

O tym, że Rafał Milczarski może stracić stanowisko prezesa Polskiej Grupy Lotniczej jako pierwszy w środę nieoficjalnie poinformowało Radio ZET.

PAP/mt