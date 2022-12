Zamykają Europejskie Centrum Solidarności bo? Limit prądu!

Dyrekcja ECS postanowiła zamknąć ośrodek w dniach 22-29 grudnia. Decyzja wynika z obowiązku zmniejszenia zużycia prądu w grudniu do poziomu 10 proc. Konieczność została podyktowana ustawą z dnia 7 października 2022 roku. W tym czasie nieczynne będą m.in. wystawy, biura ECS i biuro prezydenta Lecha Wałęsy

Zamknięty ośrodek na tydzień będzie zużywał 5 MWh dziennie, co pozwoli zaoszczędzić 45MWh przez cały tydzień.

Maksymalne zużycie energii elektrycznej w grudniu 2022 w budynku ECS, wyliczone wg zapisów tej ustawy, to 248 MWh. Niestety, ustawa nie przewiduje, że są budynki, które są ogrzewane wyłącznie energią elektryczną (w ECS są to pompy ciepła). Z inną sytuacją mają do czynienia zarządzający budynkami, korzystającymi z ciepła sieciowego GPEC. Nasze przeciętne zimowe zużycie to około 300 MWh. Pomimo już wcześniej wdrożonych oszczędności i zobowiązania pracowników do jak największych oszczędności prądu, to nadal brakuje nam około 50 MWh. Nie osiągniemy wskazanego limitu bez radykalnego zmniejszenia ogrzewania pomieszczeń lub nawet całkowitego wyłączenia ogrzewania w części z nich - skomentował decyzję Marcin Wilczewski, kierownik Wydziału Zarządzania Majątkiem.