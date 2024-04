Jak Polacy spędzą "majówkę"? Mamy dane

Niemal połowa ankietowanych nie zamierza w czasie majówki skorzystać z noclegu poza miejscem zamieszkania, ponad jedna trzecia respondentów planuje jednodniowe wycieczki po okolicy - wynika z badania przeprowadzonego dla Polskiej Organizacji Turystycznej.

W tym roku na majówkę, tj. w okresie 1-5 maja wyjazd zadeklarowało 43 proc. Polaków, o 10 pkt proc. więcej niż w ubiegłym roku - wynika z badania. Wypoczywać w kraju planuje w tym czasie co czwarty ankietowany, natomiast za granicą – co dwunasty. 12 proc. respondentów nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie do kierunku wyjazdu. Deklarują, że planują wyjechać, ale nie wiedzą jeszcze dokąd.

W kraju, czy za granicą?

Co czwarty respondent deklaruje, że majówkę spędzi na wyjeździe krajowym. 39 proc. wskazało, że celem tych wyjazdów jest wypoczynek i relaks, 21 proc. wskazało „wycieczki piesze i spacery”. Zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych oraz odwiedziny u krewnych i znajomych mam być celem po 13 proc. respondentów.

Najbardziej popularnym kierunkiem wyjazdów krajowych są góry, w które wybiera się 34 proc. wyjeżdżających. Do miast, nad morze czy w inne miejsca planuje wyjechać po mniej więcej 20 proc. spośród tych, którzy majówkę spędzą na wyjeździe krajowym. Niemal 60 proc. planujących wyjazd krajowy zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej, natomiast 32 proc. zatrzyma się u rodziny lub znajomych, we własnym domku wakacyjnym, mieszkaniu czy na działce, lub innym bezpłatnym miejscu noclegowym.

Mikrowyprawy w modzie

Jak wskazał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke „w tym roku aż o 10 pkt proc więcej Polaków niż w roku ubiegłym wyjedzie poza miejsce swojego zamieszkania w okresie 1-5 maja, a duża część zamierza organizować mikrowyprawy po okolicy”.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na reprezentatywnych próbach 1000 osób, oraz 1000 osób, które w tym roku planują wyjechać na majówkę.

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą.

PAP/ as/