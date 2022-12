Dobro wraca. Alior podsumowuje rok pełen sportowych wyzwań

Bank podsumowuje rok pełen sportowych wyzwań. „Aktywni z Aliorem” to pierwsza, prowadzona na tak szeroką skalę inicjatywa, skierowana zarówno do pracowników, jak i lokalnych społeczności

Plan Alior Banku był prosty: zaangażować pracowników, którzy wskażą niezbyt znane, ale posiadające potencjał imprezy rekreacyjne odbywające się w różnych miejscach kraju. Wybrać najciekawsze, nawiązać współpracę z ich organizatorami, a lokalne społeczności zaprosić do czynnego wypoczynku w gronie rodziny i znajomych. W efekcie tego planu, w 2022 r., odbyło 17 wydarzeń. Ponad 5 tys. ich uczestników pokonało pieszo, biegiem, podczas spływów lub na rowerze prawie 60 tys. km. „Aktywni z Aliorem” to pierwsza, prowadzona na tak szeroką skalę inicjatywa, skierowana zarówno do pracowników, jak i lokalnych społeczności.

Ekipa Alior Banku na mecie Biegu Podhalańskiego w Nowym Targu / autor: Alior Bank

„Aktywni z Aliorem” to cykl imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, których partnerem został Alior Bank. W jego ramach instytucja zaangażowała się w kilkanaście inicjatyw społeczności lokalnych w całej Polsce. Bank postawił na współpracę z organizatorami imprez niezbyt jeszcze znanych, ale posiadających potencjał, cieszących się dobrą opinią wśród uczestników.

Pomysł pojawił się po sukcesie lutowego Biegu Podhalańskiego w Nowym Targu, którego byliśmy partnerem. Po tym wydarzeniu nasi pracownicy zgłosili kilkadziesiąt przedsięwzięć, z których wytypowaliśmy kilkanaście najciekawszych i postanowiliśmy je wesprzeć pod wspólną nazwą „Aktywni z Aliorem”. Chcemy zachęcać do zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku w gronie rodziny i znajomych. Efekty przerosły nasze oczekiwania. Zarówno ze strony mieszkańców kolejnych miejscowości, jak i naszych pracowników. Wydarzenia zostały bardzo dobrze przyjęte, a frekwencja była na wysokim poziomie. W przyszłym roku planujemy kontynuować nasz cykl – mówi Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.

Pracownicy Alior Banku na trasie półmaratonu w Olsztynie / autor: Alior Bank

Wydarzenia w ramach „Aktywni z Aliorem” były bardzo zróżnicowane. Poza cyklicznymi imprezami, jak Botaniczna Piątka czy Maraton Rowerowy w Charsznicy, ponad 1500 osób wzięło udział w „Terenowej Masakrze” w Bydgoszczy, podczas której uczestnicy (w tym 300 dzieci) musieli uporać się z 50 utrudnieniami (np. pokonywanie basenów błotnych czy wspinaczka linowa). Nie zabrakło także wyzwań dobroczynnych. W trakcie „Przemyskiej Piątki” udało się zebrać prawie 12,5 tys. zł na rzecz powstającego w Przemyślu Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” im. Św. Łazarza. Podczas V Charytatywnego Triathlonu i Paratriathlonu „Kraina Bugu” w Janowie Podlaskim gromadzono środki na zapewnienie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. W październiku sportowi entuzjaści mogli przyczynić się do ratowania zwierząt Azji, uczestnicząc w biegu „Wild Run”, organizowanym na terenie wrocławskiego ZOO.

Rozgrzewka przed „Terenową Masakrą” w Bydgoszczy / autor: Alior Bank

Zależało nam na współpracy przy mniej znanych imprezach, organizowanych głównie w mniejszych miejscowościach. Tam zdecydowanie trudniej pozyskać dużego partnera komercyjnego, który zapewni atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz dodatkowe atrakcje dla kibiców i osób towarzyszących. Chcieliśmy żeby współpraca ze znanym bankiem była dodatkową motywacją dla organizatorów. W przyszłości może im to pomóc w pozyskaniu kolejnych partnerów oraz budowie silnej marki imprezy – wyjaśnia Jarosław Rybak, dyrektor Działu Komunikacji i CSR Alior Banku.

Bieg w ogrodzie botanicznym w Mikołowie. / autor: Alior Bank

Alior Bank partnerował także Festiwalowi Nauki Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego objął patronat nad wykładem specjalnym „Skąd się bierze inflacja i jak ją zwalczyć?” oraz Festiwalowi Piosenki Żeglarskiej w miejscowości Charzykowy, niedaleko Chojnic. Cykl wydarzeń zamknęło „Święto Młodego Wina” organizowane przez Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy. Impreza jest zwieńczeniem całorocznej pracy w winnicach i jest okazją na spotkanie lokalnych rzemieślników z pasjonatami ich wyrobów.

Większość sportowych potyczek zakończyła się wręczeniem nagród pieniężnych, które ufundował Alior Bank. Dodatkowo, dla uczestników przygotowano specjalne strefy rozrywki, a w nich konkursy, gadżety i dodatkowe atrakcje.

Pracownicy Alior Banku na trasie półmaratonu w Olsztynie / autor: Alior Bank

O przyszłorocznych imprezach Alior Bank będzie informował za pośrednictwem swojej strony internetowej www.aliorbank.pl i social mediów.

„Strefach Alior Banku” / autor: Alior Bank

mat. prasowe, mw