Dobro wraca. KRUK: ESG nieodłączne dla wartości i rozwoju biznesu

Strategiczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to nieodłączny element tworzenia wartości przedsiębiorstwa i rozwoju biznesu

Świadome i kompleksowe zarządzanie wszystkimi aspektami ESG pozwala na zbudowanie solidnego modelu biznesowego, który w połączeniu z pozostałymi jego elementami jest jeszcze bardziej odporny na kryzysy. Dlatego tak ważna jest zmiana krótkoterminowego myślenia o aspektach środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego na strategiczne i długoterminowe podejście do nich. W międzynarodowej Grupie KRUK podejmujemy szereg działań, aby tak właśnie było.

Nasze działania dotyczą różnych grup i wspierają realizację zarówno naszych celów strategicznych, jak i Celów Zrównoważonego Rozwoju. W Grupie KRUK m.in. dbamy o pracowników, w tym o zapewnienie dobrych warunków i atmosfery pracy, równości wynagrodzeń. Wspieramy edukację finansową naszych klientów, troszczymy się o środowisko, wspierając realizację celów Agendy 2030.

Wzajemny szacunek i traktowanie drugiego człowieka tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, to jedna z naszych fundamentalnych wartości. Dlatego w tym wyjątkowo trudnym 2022 roku, roku inwazji Rosji na Ukrainę, nasze działania charytatywne skoncentrowaliśmy na pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Jako organizacja międzynarodowa, która działa w krajach graniczących z Ukrainą, zdecydowaliśmy się podjąć konkretne działania i przekazać sumę 320 tys. EUR (ok. 1,5 mln zł) na wsparcie różnych działań i organizacji pomagających i wspierających osoby uciekające przed wojną w Ukrainie.

Ponadto niezmiennie od lat odpowiadamy na potrzeby edukacyjne klientów i całego społeczeństwa, wspierając przy tym 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju „Dobra jakość edukacji”. Wierzymy, że wkład naszej firmy w rozwój społeczny, to nie tylko codzienna działalność i pomoc klientom w spłacie zadłużenia. Badania pokazują, że prawie połowa dorosłych Europejczyków i Europejek nie posiada podstawowej wiedzy o finansach, a my chcemy dzielić się tą wiedzą i odpowiadać na globalne wyzwania. We wszystkich krajach, w których działa Grupa KRUK prowadzimy różne kampanie edukacyjne. Najczęściej są one realizowane w Internecie i mają na celu podniesienie świadomości finansowej zarówno klientów, jak i całych społeczności.

Jedną z ciekawszych platform edukacyjnych, które należą do naszej Grupy jest portal Kapitalni.org, który ma za zadanie wpływać na zachowania finansowe i postawy konsumentów. Treści edukacyjne, w tym ponad 600 merytorycznych artykułów, zostały przygotowane przez uznanych na rynku ekspertów, dziennikarzy i blogerów finansowych. Materiały na platformie zostały ułożone w specjalne ścieżki edukacyjne, z których przynajmniej jedną, całą ścieżkę ukończyło 2700 osób. Z portalu Kapitalni.org korzysta miesięcznie ponad 73 tys. unikalnych użytkowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę finansową. Oprócz fachowych porad, na portalu znaleźć można łatwe w użyciu i praktyczne narzędzia takie, jak formularze do tworzenia domowego budżetu i śledzenia wydatków oraz specjalne kalkulatory finansowe.

Zapewnienie równości płci, wynikające z 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju, od zawsze było filarem naszej działalności. Nigdy płeć czy narodowość nie determinowały w naszej organizacji możliwości awansu. Aż 60 proc. najwyższych stanowisk menadżerskich w Grupie KRUK zajmują kobiety, a obliczona przez nas w 2022 roku średnia skorygowana luka płacowa dla KRUK S.A. wynosi 1,5 proc. Dla porównania wartość średniej skorygowanej luki płacowej w Unii Europejskiej utrzymuje się na poziomie ok. 11 proc. To pokazuje, że nasza organizacja może być przykładem i dowodem na to, że taki model nie tylko można stworzyć, ale też jest on bardzo korzystny i opłacalny dla firmy.

Odpowiedzialność Grupy KRUK za wpływ na środowisko to dowód dojrzałości organizacji

Coraz większa świadomość katastrofalnych skutków ocieplania się klimatu i przebijający się do opinii publicznej głos naukowców na temat zmian, jakie nas czekają w najbliższych dekadach, działa na wyobraźnię i zmusza do działania.

Będąc świadomymi swojego wpływu na klimat, zgodnie z 13. Celem Zrównoważonego Rozwoju, zdecydowaliśmy o stopniowym dążeniu Grupy KRUK do neutralności klimatycznej. Aby osiągnąć nasz cel, przez ostatni rok rozbudowaliśmy nasze kompetencje i stworzyliśmy podstawy do skutecznego monitorowania i zarządzania śladem węglowym organizacji. Policzyliśmy pośrednią i bezpośrednią emisję Grupy na wszystkich rynkach, na których działamy (Scope 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol). Zdecydowaliśmy się dobrowolnie ujawnić informację o śladzie węglowym Grupy, bazując na wytycznych CDP – organizacji, która ocenia wkład w ochronę klimatu tysięcy przedsiębiorstw na całym świecie.

Obecnie Grupa KRUK prowadzi swoją działalność operacyjną w 7. krajach europejskich, a każdy z nich ma odmienną specyfikę. Udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym poszczególnych krajów determinuje dostęp do nisko emisyjnej energii elektrycznej. Nasze biuro w Madrycie już dzisiaj jest zasilane w 100. procentach energią odnawialną, podobnie siedziba w Bukareszcie. W pozostałych lokalizacjach pracujemy nad tym, by pozyskać taką energię w najbliższej przyszłości.

Zależy nam, żeby energia elektryczna, z której korzystamy, była wykorzystana w jak najbardziej efektywny sposób. Dlatego pracujemy nad dostosowaniem systemów zarządzających wentylacją, temperaturą i oświetleniem tak, by bez pogarszania komfortu naszych pracowników zapewnić oszczędności i zapobiegać marnotrawstwu. Lokalnie wdrożyliśmy zasady pracy hybrydowej. KRUK Romania w biurze w Bukareszcie zmniejszył o 55 proc. zajmowaną powierzchnię, umożliwiając pracownikom dzielenie się biurkami. Nowe sposoby pracy pozwalają na rezygnację z części wykorzystywanej przestrzeni biurowej, co jednocześnie pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jakie powstają przy okazji dojazdów pracowników do pracy.

Jednym z elementów prowadzenia skutecznej windykacji, jest praca w terenie, która wymaga korzystania z floty samochodowej. Chcąc działać zgodnie z zasadami taksonomii środowiskowej UE, Grupa KRUK będzie inwestować w zrównoważone produkty i usługi, a za takie uważane są samochody nisko i zero emisyjne. Samochody elektryczne to przyszłość, tu i teraz dokładamy starań, by nasze pojazdy emitowały jak najmniej CO2. Nasz flota jest wyposażana w ogumienie, które spełnia wysokie standardy efektywności energetycznej ze względu na niższe opory toczenia. To przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na paliwo i obniżenie emisyjności.

Wkładamy dużo pracy w rozwój usług cyfrowych. Umożliwienie klientom korzystania z wygodnej cyfrowej platformy do regulowania należności pozwala przyśpieszyć proces windykacji, ograniczając ilość zużywanego papieru i energii elektrycznej.

Jako nowoczesna, międzynarodowa firma z polskim rodowodem chcemy angażować się świadomie na rzecz wspólnego dobra, jakim jest środowisko i klimat. Staramy się wpleść to myślenie w procesy decyzyjne i strategię, by odkrywać i oceniać ryzyka dla naszej działalności, jakie wynikają ze zmian klimatycznych.

Trzymanie się wartości i zasad to podstawa sukcesu międzynarodowej Grupy KRUK Implementowanie zasad odpowiedzialności za środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny wymaga pracy na wszystkich szczeblach organizacji. Działamy w obszarze zarządzania wierzytelnościami i współuczestniczymy w tworzeniu najwyższych standardów. Od lat jesteśmy liderem branży w Polsce i w Rumunii, dynamicznie rozwijamy się na pozostałych rynkach – w Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, a konsekwentne trzymanie się zasad i naszych wartości pozwoliło nam osiągnąć międzynarodowy sukces.

Kierujemy się tymi zasadami, wdrażając cele ESG do organizacji. Na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, przykładamy uwagę, by były przejrzyste i jednolite. Zapewniamy tym samym naszych pracowników, klientów i interesariuszy, że KRUK to firma godna zaufania i dobry partner na przyszłość.

Wartości KRUKa przekładają się też na zróżnicowany rozwój i wspieranie rozwoju kobiet w biznesie. Różnorodność pracowników tej firmy jest jednym z jej silnych atutów, dzięki któremu cały czas rozwija innowacyjność i konkurencyjność biznesu.

Stawiamy na kompetencje. Ani płeć, ani narodowość nie determinuje w naszej organizacji możliwości awansu. Ważne jest dla nas zaangażowanie i chęć rozwoju. Dzięki temu stworzyliśmy organizację, która może być przykładem i dowodem na to, że taki model nie tylko można stworzyć, ale też jest on bardzo korzystny i opłacalny dla firmy. Kobiety stanowią 60 procent wszystkich pracowników Grupy KRUK. Co ważne ponad 60 proc. kobiet zajmuje też stanowiska menadżerskie. Warto dodać, że zespół w naszej hiszpańskiej spółce składa się z osób reprezentujących 23 różne narodowości.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku, tzw. luce płacowej, która pokazuje różnice w zarobkach kobiet I mężczyzn zajmujących te same stanowiska.

Luka płacowa w Polsce jest jedną z niższych w Europie, lecz na przestrzeni lat wzrosła. W 2015 r. mężczyźni zarabiali średnio o 7% więcej niż kobiety, a w 2019 r. już ok. 9% więcej. Z kolei płace kobiet i mężczyzn na zbliżonych stanowiskach różnią się o ok. 20%. Nieskorygowana luka płacowa w Grupie KRUK wynosi obecnie 18,6% (vs. ok. 30% w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym). Skorygowaną lukę płacową w Grupie KRUK mierzymy jako różnicę w medianie wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn zajmujących te same stanowiska. Skorygowana luka płacowa w Grupie KRUK wynosi 1,2%.

Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.