Francuski minister: Polska będzie mieć silniejsze wojsko

Podpisanie umowy na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności polskich sił zbrojnych w zakresie rozpoznania sytuacji w terenie - podkreślił we wtorek w Warszawie minister obrony Francji Sebastienem Lecornu

We wtorek w Warszawie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z Sebastienem Lecornu, ministrem obrony Francji. Po spotkaniu zatwierdzono umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

Podpisanie przez nas tej umowy dotyczącej satelitów w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności polskich sił zbrojnych w zakresie rozpoznania sytuacji w terenie - powiedział Lecornu. Zwrócił uwagę, że obecna sytuacja pokazuje nam, jak ważne jest, by każdy z krajów był autonomiczny i niezależny w swojej ocenie sytuacji, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony.