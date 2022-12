Duże dopłaty do fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot

Dopłata do instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie wyniesie 50 proc. wartości instalacji - poinformował w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Obecnie wysokość dopłaty do instalacji fotowoltaicznych na domach wielorodzinnych wynosi tyle samo co dla domów indywidualnych, czyli do 6 tys. zł. Minister Buda zaznaczył, że w ramach proponowanego rozwiązania dofinansowanie może wynieść ok. 75 tys. zł przy koszcie instalacji wynoszącym 150 tys. zł.

Dzisiaj żeby instalację postawić na bloku jest możliwość dofinansowania tak jak w +Moim Prądzie+ - do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 proc., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł - powiedział szef MRiT.

PAP/RO