W poniedziałek ruszy program „Moja Elektrownia Wiatrowa”, z którego będzie można otrzymać do 30 tys. zł na budowę przydomowego wiatraka – poinformowała w piątek szefowa NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak na piątkowej konferencji wspólnie z wiceministrem klimatu i środowiska Miłoszem Motyką wyjaśniła, że w ramach pierwszego naboru zarezerwowano na „Moją Elektrownię Wiatrową” 50 mln zł. Nabór potrwa rok lub do wyczerpania zarezerwowanego budżetu.

Beneficjenci będą mogli otrzymać do 30 tys. zł na budowę małego wiatraka oraz do 17 tys. zł do magazynu energii.

Wiceszef MKiŚ Miłosz Motyka podkreślił, że transformacja energetyczna w Polsce przyspiesza, a dla obecnego kierownictwa ministerstwa OZE to „absolutny priorytet” i szansa na tańszą energię. „Nie szukamy w słońcu, czy w wietrze ideologicznego wroga” – podkreślił Motyka.

Wiceminister przypomniał, że resort pracuje nad dużymi nowelizacjami ustaw, które mają się przyczynić do rozwoju odnawialnych źródeł. Chodzi m.in. o tzw. ustawę wiatrakową, liberalizującą dotychczasowe zasady stawiania elektrowni wiatrowych. Dodał, że liczy na to, że w ciągu najbliższych tygodni projekt ten powinien stanąć na rządzie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponuje kompleksową zmianę programu „Czyste Powietrze” do końca obecnego roku, poinformowała prezes Dorota Zawadzka-Stępniak.

„Jeszcze w tym roku chcemy zaprezentować kompleksową zmianę programu ‘Czyste Powietrze’. Chcemy, żeby ten program był bardziej efektywny pod kątem efektów środowiskowych” - powiedziała Zawadzka-Stępniak.

Jak podkreśliła, jednym z elementów proponowanych zmian będzie powiązanie programu z termomodernizacją budynków.

„Już dziś ok. 40 proc. wniosków w programie ‘Czyste Powietrze’ dotyczy kompleksowych działań, związanych również z termomodernizacją budynków” - dodała.

Od 1 września startuje „Mój Prąd 6.0”

Prezes NFOŚiGW poinformowała również, że na 1 września zaplanowany jest start programu „Mój Prąd 6.0”, w którym dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej miałoby już być powiązane z obowiązkowym magazynem energii.

