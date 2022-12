W 2022 priorytetem była stabilizacja na rynku pracy

Po pandemii rynek pracy w 2022 r. narażony był na turbulencje spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Wyzwaniem było przygotowanie przepisów, które umożliwiłyby obywatelom Ukrainy podjęcie pracy w Polsce i wprowadzenie rozwiązań, które wpłyną na stabilizację na rynku pracy. To się udało – mówi szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Resort wskazuje w komunikacie, że na koniec 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8 proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 895 tys. osób. Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że po niespełna dwunastu miesiącach – dane GUS obrazują sytuację w listopadzie br. – bez pracy w Polsce jest o 95 tys. mniej osób niż w końcu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest na poziomie 5,1 proc.

Stabilną sytuację na rynku pracy ilustrują też inne wskaźniki. W trzecim kwartale 2022 r. liczony według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) współczynnik aktywności zawodowej wynosił 57,8 proc, a wskaźnik zatrudnienia – 56,1 proc.

Pandemia i rosyjska agresja na Ukrainę to okoliczności dotąd niespotykane, z którymi musiał zmierzyć się rynek pracy. Podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości działania oraz wysiłek samych przedsiębiorców i pracodawców udowodniły, że polski rynek pracy jest stabilny i odporny na wstrząsy” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

MRiPS wskazuje, że wpływ na gospodarkę, wzrost cen czy właśnie na sytuację na rynku pracy w 2022 r. miała przede wszystkim rosyjska agresja na Ukrainę. Kilka milionów obywateli Ukrainy uciekło przed terrorem wojny do Polski – kluczowe było zapewnienie im bezpieczeństwa, ale też stworzenie rozwiązań, które stworzą warunki sprzyjające aktywizacji zawodowej społeczności ukraińskiej.

Uchwalona rządowa specustawa reguluje m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce oraz wprowadza ułatwienia w dostępie do rynku pracy. Obywatele Ukrainy mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (pracodawcy mają tylko obowiązek zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy). Przepisy zawarte w specustawie pozwalają obywatelom Ukrainy na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu mogą oni skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy w postaci, np. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń, na takich samych zasadach jak Polacy.

Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że na mocy specustawy zatrudnienie w Polsce znalazło blisko 780 tys. obywateli Ukrainy. Około 15 tys. figuruje w rejestrach jako osoby bezrobotne.

Uzupełnieniem systemowych rozwiązań jest konkurs aktywizacyjny dla cudzoziemców Razem Możemy Więcej. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów od 300 tys. do nawet 1,5 mln zł. Środki przeznaczono na narzędzia wsparcia, m.in. na integrację społeczną, szkolenia językowe, pomoc psychologiczną, a także pomoc w poszukiwaniu pracy oraz szkolenia zawodowe. Pod koniec maja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło wyniki konkursu. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów.

Resort podkreśla, że w 2022 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął również decyzję o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń, by zniwelować wzrost cen spowodowany rosyjską napaścią na Ukrainę. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do dzisiaj obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W 2015 r. minimalna pensja wynosiła 1750 zł, czyli ponad dwa razy mniej niż będzie to w lipcu 2023 r.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. To wzrost o 3,80 zł w stosunku do 2022 r. W 2015 r. minimalna stawka godzinowa w ogóle nie obowiązywała. Rosną też przeciętne pensje. W listopadzie br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6857,96 zł brutto wobec 6644,39 zł brutto w grudniu 2021 r. i 4515,28 zł brutto w grudniu 2015 r.

W 2022 r. Sejm przyjął też ważne zmiany w Kodeksie pracy zaprojektowane w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Zmiany polegającą na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej, upowszechnionej w okresie pandemii. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia definicji pracy zdalnej (ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy) oraz zasad jej organizowania (praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia. Możliwe będzie jej wykonywanie na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, określające zasady wykonywania pracy zdalnej).

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej powstał też projekt ustawy o aktywności zawodowej. Zmiany mają na celu kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy. Chodzi o udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej – tak, by przystawały do dzisiejszych realiów społeczno-gospodarczych i odpowiadały na nowe wyzwania rynku pracy.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instrumentów dedykowanych rodzinom i kobietom powracającym na rynek pracy. Chodzi o wprowadzenie pierwszeństwa w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny czy o wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachęcenie do podejmowania pracy m.in. przez matki lub ojców sprawujących opiekę nad dziećmi w wymiarze umożliwiającym pogodzenie roli rodzica z aktywnością zawodową, np. praca na pół etatu za wynagrodzenie równe wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W projekcie przewiduje się, że praca na pół etatu będzie podstawą do ubiegania się o prawo do zasiłku w wysokości połowy tego zasiłku.

(PAP)/gr