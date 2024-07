Tysiące miejsc pracy dla Polaków. Przełom na rynku

W pierwszej połowie roku najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli sprzedawcy, kierowano do nich 19 proc. ofert pracy - wynika z opublikowanych w czwartek danych Pracuj.pl. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy fizyczni, do których adresowano 16 proc. ogłoszeń.

Jak podano w raporcie „Rynek Pracy Specjalistów H1 2024”, w ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku w serwisie Pracuj.pl opublikowano 396 tys. ofert pracy. Rok wcześniej zamieszczono 454 tys. ofert.

Kto jest poszukiwany na rynku pracy?

Pierwsze miesiące 2024 roku podtrzymują tendencję sektora IT do ograniczonej skali rekrutacji – oferty pracy dla tej specjalizacji stanowiły 9 proc. wszystkich ofert, w porównaniu do 13 proc. z pierwszego półrocza 2023 roku. Najbardziej zyskała praca fizyczna – oferty z tej kategorii stanowią już 16 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę. Obecnie to druga najpopularniejsza poszukiwana przez pracodawców specjalizacja na Pracuj.pl. Ma na to wpływ także budownictwo, które w efekcie rosnącej liczby inwestycji i poprawy sytuacji gospodarczej, jako branża nadal pozostaje na fali wznoszącej - podano w raporcie.

Jakich ofert pracy jest coraz mniej?

Wynika z niego, że na czwartym miejscu, za IT, znalazła się obsługa klienta – ogłoszenia poszukujące specjalistów w tej dziedzinie stanowiły w pierwszej połowie br. 7 proc. wszystkich ogłoszeń, wobec 6 proc. w początkowych sześciu miesiącach 2023 r. Na piąte miejsce wśród najczęściej rekrutowanych specjalizacji spadł obszar finansów. W pierwszych dwóch kwartałach ub.r. stanowiły one 9 proc. wszystkich ofert, a obecnie 6 proc.

Pierwsze półrocze 2024 roku na rynku pracy przyniosło szereg istotnych zmian i wyzwań, które kształtują krajobraz zatrudnienia w Polsce. Obserwujemy kontynuację zmian w sektorze IT, które zostały zapoczątkowane w ubiegłym roku. Firmy z branży IT coraz częściej inwestują w automatyzację oraz zdalne zespoły, co przekłada się na mniejszą liczbę nowych ofert lokalnych - skomentował wyniki raportu dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj Rafał Nachyna.

„Jednocześnie wyraźnego wzrostu doświadcza sektor pracy fizycznej. Popyt na pracowników fizycznych i stanowiska w zawodach takich jak budownictwo, logistyka czy produkcja rośnie, co może być związane z ożywieniem inwestycji infrastrukturalnych oraz zwiększoną aktywnością w sektorze produkcyjnym” - dodał.

Szukamy lepszej pracy

W raporcie podano, że w serwisie Pracuj.pl na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy br. zanotowano wzrosty w zakresie aktywności kandydatów. W pierwszym półroczu tego roku kandydaci klikali w przycisk „Aplikuj” o 18 proc. częściej niż w analogicznym okresie 2023 r. Kandydaci najczęściej aplikowali na stanowiska związane ze sprzedażą (16 proc. wszystkich kliknięć w przycisk „Aplikuj”), administracją biurową (15 proc.) i pracą fizyczną (10 proc.).

Na podobnym poziomie względem ubiegłych lat utrzymuje się oferta skierowana do najmłodszej grupy pracowników. Ogłoszenia o pracę dla osób na początkowych szczeblach kariery w pierwszym półroczu br. stanowiły 15 proc. wszystkich ofert opublikowanych w serwisie Pracuj.pl w tym okresie.

Pracownicy wybierają model pracy hybrydowej

Z raportu wynika, że w coraz większym stopniu pracownicy wracają do biur. Spada liczba ofert pracy w pełni zdalnej, co może sugerować wyczerpanie potencjału tego modelu po okresie intensywnej ekspansji wywołanej pandemią.

Możliwe także, że pracodawcy zweryfikowali, na ile model zakładający pracę spoza biura sprawdza się w ich konkretnym przypadku. Jednocześnie, liczba ofert pracy hybrydowej pozostaje na względnie stałym i wysokim poziomie. Najbardziej zauważalny jest jednak wzrost liczby ofert pracy stacjonarnej, co może wskazywać na stopniowy powrót do tradycyjnych form wykonywania obowiązków i większe zaufanie pracodawców do pracy w biurze - dodano.

