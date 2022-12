Przybywa gruntów pod nowe lasy

Powierzchnia polskich lasów rośnie z roku na rok. Swoją cegiełkę w tym zakresie zdążyła dołożyć ogólnopolska akcja skupu gruntów pod tereny leśne zainicjowana przez Lasy Państwowe

Na mocy Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku regulującego zasady powiększania zasobów leśnych, do nadleśnictw w całej Polsce zaczęły spływać oferty sprzedaży od właścicieli obszarów, na których może powstać las.

Wraz ze startem kampanii związanej ze skupem gruntów pod nowe lasy znacząco wzrosło zainteresowanie tym tematem na naszym terenie. Taki trend utrzymywał się przez cały rok, z czego się bardzo cieszymy, bo jest to inicjatywa powstała z myślą o wszystkich obywatelach, którzy decydują się na oddanie w ręce fachowców lasów lub terenów nadających się do zalesienia – podkreśla dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.

Rodzaj gruntów i warunki dotyczące ich zakupu określa precyzyjnie art. 37 ustawy o lasach stanowiący, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”. Pierwszorzędną wartość mają grunty bezpośrednio przylegające do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, a także takie, na których jest możliwe zniesienie współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Ma to również bezpośredni związek z enklawami innej własności, które w przypadku lubelskiej dyrekcji są usytuowane nawet wewnątrz terenu zarządzanego przez nadleśnictwa. Na wycenę gruntu przewidzianego do sprzedaży wpływa wiele czynników, m.in. położenie i kształt działki, zaś w przypadku istniejącego już lasu – gatunki drzew, które go porastają, wiek drzewostanu czy jego stan sanitarny.

O czym trzeba pamiętać biorąc pod uwagę możliwości skupu gruntów? W pierwszej kolejności należy ustalić w zasięgu administracyjnym którego z nadleśnictw jest położona nieruchomość. Dopiero wtedy można wystąpić z ofertą do właściwej jednostki. Oferowane do sprzedaży grunty: powinny być własnością lub współwłasnością sprzedającego (co bardzo istotne – w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele), mieć założoną księgę wieczystą oraz uregulowany stan prawny. Las proponowany do sprzedaży- według ewidencji gruntów i budynków musi być oznaczony jako grunt leśny – Ls. W przypadku chęci zbycia gruntów nieleśnych (np. użytki rolne, nieużytki) należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich przeznaczenie do zalesienia tj. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzję o warunkach zabudowy. Ponadto, taka nieruchomość nie może być obciążona na rzecz osób trzecich, nie może być przedmiotem sporów granicznych, a ich granica w terenie powinna być uprzednio ustalona.

Tylko w 2022 roku nadleśnictwa RDLP w Lublinie nabyły w trybie przepisów art. 37a ustawy o lasach (pierwokup) ponad 34 ha, natomiast w trybie przepisów art. 37 ustawy o lasach prawie 45 ha. Tym samym przybyło lasów oraz gruntów pod zalesienia i odnowienia. –Duży plus, zwiększający szansę na pozyskiwanie nowych terenów pod lasy stanowi położenie naszej dyrekcji. Na Lubelszczyźnie jest wielu właścicieli prywatnych posiadających obszary, które mogą zostać przeznaczone do zalesienia, a w zasięgu działania RDLP w Lublinie znajduje się przeszło 250 tys. ha lasów prywatnych – zauważa dyrektor Byra.

Ogólnopolska akcja skupu gruntów pod nowe tereny leśne wpisuje się w długofalowy proces zwiększania powierzchni polskich lasów, której wskaźnik, jak zakłada Krajowy Program Zwiększania Lesistości, ma wynieść w 2050 roku aż 33%.

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie