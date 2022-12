Rafał Kiliński prezesem TUW PZUW w kolejnej kadencji

Rafał Kiliński pozostaje prezesem TUW PZUW na kolejną kadencję. Rada nadzorcza powołała na nową kadencję również pozostałych członków obecnego zarządu towarzystwa – poinformowała spółka w piątkowym komunikacie

Dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie i wsparcie. Dziękuję władzom PZU i wszystkim, którzy uwierzyli, że ubezpieczenia wzajemne są szansą dla rozwoju całej Grupy PZU i wspierają nas w ambitnych planach. Odradzające się w Polsce ubezpieczenia wzajemne wnoszą dodatkową, cenną wartość dla gospodarki, a my mamy możliwość, aby się do tego przyczyniać – powiedział prezes Rafał Kiliński, cytowany w piątkowym komunikacie TUW PZUW.

W informacji wskazano, że osiągany przez TUW PZUW przypis składki stanowi już prawie 5 proc. całego przypisu składki brutto Grupy PZU po sześciu latach działalności. Dodano także, że TUW PZUW jest też jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, który posiada międzynarodową ocenę ratingową - agencja Standard & Poor’s przyznała mu rating na wysokim poziomie A-.

Wyjaśniono też, że ubezpieczeni w TUW PZUW są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Takich klientów towarzystwo ma już ponad 600. Ubezpiecza przedsiębiorstwa, podmioty lecznicze, samorządy oraz instytucje publiczne i kościelne. W zeszłym roku ubezpieczyciel zebrał prawie 800 mln zł składki, osiągając wynik o ponad jedną czwartą wyższy niż przed rokiem.

W szybszym niż założone tempie zbliżamy się do strategicznego celu w postaci miliarda złotych składki rocznie, który wyznaczyliśmy sobie na 2024 rok. To dowód na to, że nasz rozwój jest oparty na solidnych podstawach. W nowej kadencji zarządu będziemy skupiali się na dalszym rozwijaniu oferty i powiększaniu liczby ubezpieczonych, a także wspieraniu ich w trosce o bezpieczeństwo i wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie – powiedział Kiliński.