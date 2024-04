Seria zmian personalnych w spółkach Grupy PZU

W ostatnich dniach kwietnia doszło do zmian w składach rad nadzorczych oraz zarządów spółek zależnych PZU - poinformowała we wtorek spółka. Jak dodano, zmiany objęły PZU Zdrowie, TFI PZU, PZU Życie oraz TUW PZUW.

Jak podało PZU w komunikacie, w poniedziałek rada nadzorcza PZU Zdrowie odwołała z zarządu spółki Karolinę Helmin-Biercewicz, Marcina Gomołę i Oliwera Kubickiego. Obecny w skład zarządu PZU Zdrowie SA wchodzą Weronika Dejneka, jako p.o. prezesa zarządu, oraz wiceprezes Ernest Podgórski.

Również w poniedziałek rada nadzorcza TFI PZU zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Roberta Zimy, Kamili Gers i Michała Stefańskiego. Jednocześnie rada powołała z dniem 30 kwietnia 2024 r. w skład zarządu Artura Trelę jako wiceprezesa, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa, a także wiceprezesów: Piotra Dmuchowskiego i Cezarego Iwańskiego.

W poniedziałek nastąpiły zmiany w składzie rady nadzorczej TUW PZUW, z której odwołano Wojciecha Pawlaka oraz Tomasza Zbróga. W skład rady nadzorczej powołano Bartosza Grześkowiaka, powierzając mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, a także Jakuba Sajkowskiego, Sylwię Chmielewską, Daniela Gorgosza oraz Konrada Kleszczewskiego. Z kolei we wtorek rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu z dniem 6 maja 2024 r. z zarządu Towarzystwa: Rafała Kilińskiego z funkcji prezesa TUW PZUW oraz Tomasza Karusewicza z funkcji członka zarządu. Rada zdecydowała także o oddelegowaniu od 7 maja 2024 r. członka rady nadzorczej Jakuba Sajkowskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu TUW PZUW. W efekcie od 7 maja w skład zarządu TUW PZU będą wchodzili Jakub Sajkowski, członek rady oddelegowany do czasowego sprawowania funkcji prezesa zarządu, oraz Aneta Zawistowska, Grzegorz Krawiec i Jakub Papuga jako członkowie zarządu.

W ubiegłym tygodniu, 26 kwietnia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało ze składu rady nadzorczej Beatę Teresę Bieńkowską i powołano w skład rady Jarosława Kochaniaka oraz Pawła Stykowskiego.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Marek Siudaj (PAP), sek

