Abonament RTV od dawna budzi emocje. Reaguje wicepremier

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o zmiany w ustawie dotyczącej abonamentu radiowo-telewizyjnego. Odpowiedział mu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który dostrzega nieprecyzyjność przepisów.

O sprawie pisze portal wirtualnemedia.pl, który przypomina, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływa mnóstwo skarg na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dotyczą one zarówno spraw systemowych, jak i nieprawidłowości przy wymierzaniu kar. W październiku zeszłego roku RPO zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzanie zmian w przepisach.

Zdaniem RPO, zasadniczy problem polega na tym, że stosunkowo niewielka liczba rzeczywistych użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza opłaty abonamentowe. Wiącek przekonuje, że taki stan, funkcjonujący już od dłuższego czasu, postrzegany jest jako niesprawiedliwy i naruszający konstytucyjną zasadę powszechności ponoszenia ciężarów publicznych - podaje portal wirtualnemedia.pl.

Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że ustawa abonamentowa pochodzi z 2005 roku i nie przewidywała wielu urządzeń dzisiaj posiadanych przez Polaków.

Zdaniem RPO, często miało też zdarzać się, że Poczta Polska wzywała do zapłaty zaległych opłat abonamentowych, bez dokładnego sprawdzenia, czy są one zasadne.

Ze skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że zdarzały się sytuacje, gdy żądania zapłaty kierowane przez Pocztę Polską obejmowały okresy, kiedy opłata była już nienależna.

RPO otrzymał odpowiedź od ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W swoim wystąpieniu wskazuje Pan na fakt, iż obecnie obowiązująca ustawa o opłatach abonamentowych nie obejmuje używania urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, „odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu”. Ustawowa definicja jest więc nieprecyzyjna i pozostawia pewną swobodę interpretacyjną organom administracji publicznej, które stosują przepisy. Organem właściwym do interpretowania tej definicji wydaje się być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - napisał wicepremier Piotr Gliński.

Szef resortu kultury nie chciał odnosić się do zastrzeżeń kierowanych wobec KRRiT, która może rozłożyć na raty lub umorzyć zaległe opłaty abonamentowe. Wskazał na pierwszoplanową rolę w tej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz rolę sądownictwa administracyjnego.

