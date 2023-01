11-latka z Poronina odnaleziona

11-letnia Jagoda z Poronina, która wyszła z domu w sylwestrową noc i pociągiem dotarła do Krakowa została odnaleziona w centrum tego miasta - poinformował PAP rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek. Trwają ustalenia przyczyn jej zaginięcia.

Zaginiona 11-letnia Jagoda z Poronina została odnaleziona tuż przed południem przez krakowskich i tatrzańskich policjantów w centrum Krakowa. W tej chwili policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zaginięcia Jagody. Na obecnym etapie ustaleń to jedyne informacje jakie możemy przekazać” - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek.

Policjant podziękował wszystkim za duże zaangażowanie w poszukiwania dziewczynki.

11-letnia Jagoda Cudzich-Bularz wyszła ze swojego domu w Poroninie w noc sylwestrową ok. godz. 5. Jak informowali policjanci, okoliczności wskazywały na to, że uciekła z domu. 11-latkę zarejestrowały kamery monitoringu na stacji PKP w Krakowie w niedzielę ok. godz. 9. Policja prosiła o rozpowszechnianie jej fotografii i przekazywanie wszelkich informacji wskazujących na to, gdzie może przebywać.

PAP (autorzy: Marcin Chomiuk, Szymon Bafia)/gr