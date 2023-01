Koniec "celowanych" reklam na Facebooku?

Jak donoszą wirtualnemedia Meta - platforma matka między innymi Facebooka - otrzymała wysoką karę od irlandzkiego Komisarza ds. Ochrony Danych (DPC).

Wysokość kary to 390 mln euro i dotyczy działalności Facebooka i Instagrama. Gdy w 2018 roku weszło w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Meta Platforms zmieniła podstawę prawną na mocy której mogła posługiwać się danymi użytkowników by podsuwać im spersonalizowane reklamy, dodając do zasad korzystania z serwisu właściwą klauzulę. Owa klauzula wymusza na użytkowniku wyrażenie zgody na wykorzystanie ich danych.

Irlandzka DPA uznała, że Meta nie może korzystać z takiej formy kontraktu, a co za tym idzie podsuwanie reklam celowanych jest nielegalne.

To nie jedyna kara dla Meta. W grudniu ubiegłego roku Meta zgodziła się zapłacić 725 mln dolarów pozywającemu go za naruszenia prywatności na Facebooku w związku z działaniami spółki Cambridge Analytica.

