Samuraj ostrzy miecz! Japonia zwiększa budżet obronny

Japonia nie lekceważy prowokacji Chin i działań Korei Północnej. Potomkowie samurajów planują ostre zwiększenie budżetu obronnego.

Jak informuje The Japan Times Cesarstwo Japonii planuje drastyczne zwiększenie budżetu obronnego - od 2023 roku przez 5 lat Japonia wyda 326 miliardów na wzmocnienie swoich sił samoobrony. Jak pisze Reito Kaneko z The Japan Times jest to największy skok budżetowy od czasu II Wojny Światowej.

Co istotne, jednym z kluczowych elementów, które zdaniem japońskich władz wymagają wzmocnienia są środki do rażenia celów… na terytorium potencjalnego nieprzyjaciela. Ma to być forma działań kontr-ofensywnych w wypadku ataku.

Do tej pory w myśl pacyfistycznej konstytucji Japonia nie budowała takich środków opierając się na sojuszniczym wsparciu USA. I o ile nowa strategia nieco to zmienia to władze podkreślają, iż wciąż ewentualna obrona ma być oparta na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

The Japan Times/ as/