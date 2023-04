Koniec pacyfizmu! Japonia odpali rakiety jako pierwsza?

Japonia świadoma zagrożenia ze strony Chin i agresywnej polityki Rosji od kilku już lat dokonuje realnego odwrotu od formalnie wciąż obowiązującej doktryny pacyfizmu. Kolejną odsłoną tych działań jest nabycie rakiet dalekiego zasięgu.

Jak informuje zbiam.pl 11 kwietnia Ministerstwo Obrony Japonii orzekło, iż wraz z koncernem Mitsubishi Heavy Industries zawarte zostały umowy na opracowanie, wykonanie i dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu.

Wartość programu ma wynieść 380 mld jen (JPY) - to ok. 2,8 mld dolarów amerykańskich (USD). Za tę kwotę opracowane mają zostać udoskonalone wersje pocisku przeciwokrętowego Mitsubishi Typ 12. Jak informuje na stronie zbiam.pl ekspert ds. wojskowości Bartłomiej Kucharski:

Ma to być pocisk manewrujący o zasięgu do 200 km (w wersji lądowej i morskiej; w wersji lotniczej do 400 km) i masie własnej 700 kg. Wyrzutnie na podwoziu kołowym w układzie 8×8 mają przenosić po sześć pojemników transportowo-startowych. W dalszej przyszłości powstanie wersja o zasięgu 1500 km lub więcej.