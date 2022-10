PZU. Silni w IT

Grupa PZU rozpoczyna kampanię swojej marki jako pracodawcy wśród ekspertów z branży IT. Pod hasłem <<Silni w IT>> największy polski ubezpieczyciel chce zwiększać swoją rozpoznawalność oraz promować oferowane możliwości rozwoju kariery w obszarze technologii.

W PZU prowadzimy różnorodne działania employer brandingowe, a wśród nich również te, które pokazują perspektywy rozwoju zawodowego w naszej organizacji. Kampanie, które realizujemy są skierowane zarówno do doświadczonych specjalistów, absolwentów szkół wyższych ale i studentów. Komunikację dedykowaną branży IT przygotowaliśmy, by podkreślić te kwestie, które są nie tylko istotne ale i wyjątkowe oraz charakterystyczne dla tej grupy profesjonalistów – mówi Anna Wardecka, dyrektor zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

Pion technologii w PZU tworzy dziś ponad 1000 specjalistów pracujących w obszarach rozwoju, utrzymania, architektury i projektów. Jest to zespół zorientowany na kulturę DevOps i Agile, który nawet największe i najbardziej zaawansowane projekty realizuje wewnętrznie w każdej warstwie technologicznej. PZU wykorzystuje szerokie spektrum nowoczesnych technologii we wszystkich procesach, a eksperci IT mogą podejmować ciekawe wyzwania zawodowe w różnorodnych rolach. Firma oferuje pracę zarówno dla developerów, architektów, administratorów i testerów, jak i dla project managerów, analityków IT, proxy product owner’ów czy scrum master’ów.

To wielka satysfakcja, ale też i wyzwanie współtworzyć jeden z największych zespołów IT w Polsce. Pod swoją pieczą mamy systemy, które obsługują 22 mln klientów potężnej instytucji finansowej. Zgodnie z hasłem kampanii, czujemy się silni w tym, co robimy i dbamy o to, by się to nie zmieniało. Szkolimy się, dzielimy wiedzą, interesujemy się najnowszymi trendami. Stwarzamy możliwości rozwoju zgodnie z predyspozycjami i aspiracjami naszych pracowników. Stawiamy też na dobrą atmosferę i elastyczność. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że zarówno doświadczony ekspert czy manager, jak również młody specjalista może znaleźć swoje miejsce w naszym zespole – mówi Tomasz Żelski, dyrektor zarządzający ds. technologii w Grupie PZU.

W prowadzonej obecnie kampanii, PZU chce budować na rynku świadomość, że jest atrakcyjnym pracodawcą dla profesjonalistów z branży IT. Komunikacja w szczególności podkreśla atrybuty ubezpieczyciela, takie jak: nastawienie organizacji na nowoczesne rozwiązania, skalę działania oraz cenioną przez pracowników przyjazną atmosferę środowiska pracy oraz realny wpływ każdego pracownika na podejmowane działania.

Kampania potrwa do końca listopada 2022 r. i będzie dostępna online, m.in. w serwisach branżowych IT. PZU przygotował w jej ramach specjalną stronę internetową www.pzu.pl/silniwit oraz filmy nagrane w biurze firmy z udziałem pracowników. Opowiadają one o zakresie zadań, wykorzystywanych technologiach i stosowanych w PZU metodykach pracy. Rekrutacja na stanowiska technologiczne jest prowadzona w trybie ciągłym przez cały rok, a oferty pracy są na bieżąco publikowane na www.pzu.pl/kariera.

Czytaj też: Cena gazu ziemnego oscyluje wokół 100 euro za MWh