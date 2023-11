Zarobki w IT jeszcze większe!

Wynagrodzenia w branży IT wciąż rosną, jednak w trzecim kwartale 2023 r. można zauważyć pewną stabilizację - wynika z najnowszych danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracę, który przeanalizował ponad 250 tys. ofert zatrudnienia.

W publikacji wskazano, że w kategorii Frontend (specjalizacja IT polegająca na projektowaniu wygodnego dla użytkowników wyglądu i układu aplikacji i stron internetowych) mediany widełek wynagrodzeń wynoszą 16-22 tys. zł netto - tyle samo, co we wcześniejszych kwartałach 2023 r. W kategorii DevOps (specjalizacja IT polegająca na umożliwianiu efektywnej współpracy zespołom programistów i informatyków) mediany wynagrodzeń w pierwszym i drugim kwartale roku wzrosły, jednak w trzecim kwartale wróciły do poziomu z końca 2022 r. - 18-25 tys. zł netto.

W raporcie zwrócono uwagę, że w 2023 r. znacząco wzrosła liczba kandydatów i kandydatek w branży IT - w specjalizacji Frontend na jedną ofertę przypada średnio 88 wysłanych CV, co stanowi wzrost o 340 proc. w stosunku do 2022 r.

Po latach, w których pensje w sektorze technologicznym rosły w tempie kilkunastu procent rocznie, widać wyraźną stabilizację. Od dwóch kwartałów w ogłoszeniach zarysowuje się trend w kierunku zatrzymania tak szybkiego wzrostu płac. To sprawia, że teraz, w końcówce roku, gdy wiele firm będzie przeprowadzało rozmowy o podwyżkach i awansach, będą one być może nieco łatwiejsze – skomentował, cytowany w komunikacie, CEO No Fluff Jobs Tomasz Bujok.

W raporcie zwrócono uwagę, że w trendach rocznych nadal widać wzrosty wynagrodzeń, niekiedy kilkunastoprocentowe. W przypadku kontraktów B2B mediana dolnych widełek wynagrodzeń w ciągu roku wzrosła dla wszystkich specjalizacji średnio o 19,4 proc., a górnych 13,6 proc. i obecnie wynosi 18,5-25 tys. zł netto. Z kolei dla umowy o pracę był to wzrost odpowiednio o 16,7 proc. oraz 11,1 proc., a zarobki oscylowały między 14 a 20 tys. zł brutto.

No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami dla branży IT dostępny w 6 krajach, który wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Kolejny zakaz UE. Obejmie autobusy i ciężarówki

CZYTAJ TAKŻE: Nowy rurociąg połączy Niemcy i Włochy

pap