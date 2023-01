Nowy prezes MPR Sarmatia, spółki do budowy ropociągu Brody-Adamowo

Nowym prezesem Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego (MPR) Sarmatia, zgodnie z zasadą rotacji według umowy spółki, został Vitaliy Baylarbayov, przedstawiciel SOCAR z Azerbejdżanu. Dotychczasowy prezes MPR Sarmatia Teimuraz Gochitashvili z gruzińskiego GOGC pozostał w zarządzie spółki.

MPR Sarmatia to podmiot powołany w 2004 r. do budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce - w zamierzeniu magistrala ma dywersyfikować dostawy surowca z regionu Morza Kaspijskiego do naszego kraju i dalej do Europy Zachodniej.

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym umową spółki, w dniu 1 stycznia 2023 r. prezesem MPR Sarmatia sp. z o.o. został Pan Vitaliy Baylarbayov – delegowany do składu zarządu przez udziałowca spółki – SOCAR” - podano w komunikacie. Jak zaznaczono, prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili, który pełnił wcześniej funkcję prezesa MPR Sarmatia, kontynuuje pracę na stanowisku członka zarządu spółki.

MPR Sarmatia utworzyły w 2004 r. ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” - obecnie PERN, oraz Ukrtransnafta, czyli operatorzy magistrali naftowych w Polsce i na Ukrainie. Spółka została powołana do prac nad projektem przedłużenia tzw. rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody do Adamowa w Polsce. Budowa tej magistrali ma być, jak informuje MPR Sarmatia, ogniwem przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Od 2007 r., zgodnie z zawartym wówczas porozumieniem, kolejnymi po PERN i Ukrtransnafta udziałowcami w spółce Sarmatia zostały trzy podmioty: z Azerbejdżanu - SOCAR, z Gruzji - GOGC i z Litwy - Klaipedos Nafta.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem w Polsce, a dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali rewersyjnej o średnicy 700 mm na trasie ponad 396 km, z czego ok. 270 km po stronie polskiej do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić transport w ciągu roku do 10 mln ton surowca z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano na 2 mld zł.

W październiku 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów do Adamowa. Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa UE i 6 krajów na Bałkanach, jak np. Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Pod koniec 2020 r., decyzją Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej projekt budowy ropociągu z Brodów do Adamowa kolejny raz znalazł się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej (Projects of Energy Community Interest - PECI). Plan budowy magistrali należy też do grupy projektów wspólnego zainteresowania Komisji Europejskiej (Projects of Common Interest - PCI).

Jak informowano wcześniej, trasa przyszłego transgranicznego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które magistrala ma przebiegać - chodzi o gminy na terenie województw lubelskiego i podlaskiego. W lutym 2019 r. MPR Sarmatia podawało, że „wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków, spełnienie którego jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę”.

W czerwcu 2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności MPR Sarmatia w 2020 r. oraz podjęło uchwałę o kontynuacji działalności spółki. Podczas obrad zdecydowano też o podwyższaniu kapitału zakładowego MPR Sarmatia, przy czym spółka zaznaczyła wówczas, że środki te „zostaną wykorzystane na kontynuację przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego Brody–Adamowo”.

Według danych MPR Sarmatia, oprócz prezesa Vitaliya Baylarbayova z SOCAR oraz członka zarządu Teimuraza Gochitashviliego z GOGC, w zarządzie spółki zasiadają też: Mykhailo Kravchenko z Ukrtransnafta i Paweł Wysocki z PERN - obaj jako członkowie zarządu.

PAP (autor: Michał Budkiewicz)/gr