UOKiK wszczęło postępowanie przeciwko giełdzie kryptowalut

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange pod zarzutem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i polskim pochodzeniu serwisu, podał Urząd. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

Kanga Exchange jest giełdą kryptowalut, która na swojej stronie internetowej zapewniała, że jej „model biznesowy” posiada aprobatę Komisji Nadzoru Finansowego. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po zawiadomieniu przez KNF o rozpowszechnianiu nieprawdziwej informacji, wszczął postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Operatorowi serwisu, spółce Good Solution Investments Limited zostały postawione zarzuty.

Giełda kryptowalut Kanga Exchange nigdy nie dostała aprobaty, na którą się powołuje. Co więcej, jej działalność nie podlega nadzorowi ani ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie takiej informacji mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji oraz w sposób nieuprawniony uwiarygadniać przedsiębiorcę na tle innych podmiotów, poinformował Prezes UOKiK.