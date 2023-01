PGNiG OD: Gaz dla ciepłowni za 2 razy mniej niż limit w UE

PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza nowe rozwiązanie, które w 2023 r. zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 zł za MWh za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych - podał w czwartek PKN Orlen. Tymczasem w grudniu limit cen na gaz w krajach UE ustalono na 180 euro za MWh

W komunikacie koncernu podkreślono, że wciąż niestabilny rynek gazu w Europie sprawia, że branża ciepłownicza mierzy się z wysokimi cenami gazu. Jak wyjaśniono, oferta PGNiG Obrót Detaliczny „to rozwiązanie odpowiadające na potrzeby znajdujących się w kryzysie energetycznym przedsiębiorstw branży ciepłowniczej” i „dedykowana jest z uwagi na szczególny charakter tej branży”.

„PGNiG Obrót Detaliczny zachęca podmioty zainteresowane nowym rozwiązaniem do kontaktu poprzez Biuro Obsługi Klienta lub bezpośrednio ze swoim doradcą biznesowym. By skorzystać z oferty specjalnej wymagane jest podpisanie stosownego porozumienia" - zaznaczył koncern.