USA: Puste półki w sklepach! Ten towar trzeba racjonować

W Ameryce występuje niedobór jajek. W niektórych sklepach widać puste półki. Brakuje zwłaszcza najtańszych jajek i są one przedmiotem racjonowania. Jednocześnie gwałtownie rosną ceny. Powodem braków jest przede wszystkim ptasia grypa.

„New York Times” powiązał w czwartek kłopoty z podażą także z rosnącymi kosztami paliwa, pasz i opakowań.

Jak podkreśliła, ceny jajek w niektórych stanach gwałtownie rosną. Odnotowała, że np. w sieci sklepów ze zdrową żywnością Whole Foods na Manhattanie w środę półki, na których umieszcza się najtańsze jajka w cenie 3.39 dolara za karton (z 12 dużymi brązowymi jajkami klasy A) były puste.

„To, co pozostało, to droższe opcje, takie jak jajka ekologiczne za ponad 7 dolarów z karton. Nawet wtedy klienci byli ograniczeni do zakupu dwóch kartonów z powodu ogólnokrajowego niedoboru jajek” – podał nowojorski dziennik.