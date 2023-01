Die Zeit: Inflacja w Argentynie sięga 95 procent

Stopa inflacji w Argentynie osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. W grudniu rząd zaczął zamrażać ceny żywności, podaje niemiecki tygodnik „Die Zeit”

W trakcie kryzysu gospodarczego i stopa inflacji w Argentynie wzrosła do 94,8 proc. Według agencji statystycznej Indec, w ubiegłym roku inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. W 2021 r. stopa inflacji w Argentynie nadal wynosiła 50,9 proc.

Naszym obowiązkiem i największym wyzwaniem jest obniżenie inflacji, ponieważ jest to gorączka chorej gospodarki. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie zarządzanie finan-sami, dyscyplinę, przestrzeganie jasnych celów i odpowiedzialne działanie we wszystkich obszarach, napisał na Twitterze minister gospodarki Sergio Massa po opublikowaniu da-nych.