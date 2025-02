Sztuczna inteligencja monitoruje zmiany prawa w Polsce

Nowe narzędzie oparte o algorytmy sztucznej inteligencji może usprawnić prace niejednego przedsiębiorstwa. Choć deregulacja stała się ostatnio modna, nieustanne zmiany przepisów wciąż są zmorą polskich firm. Teraz, dzięki sztucznej inteligencji monitoring zmian, ich analiza i wprowadzanie w życie może stać się znacznie prostsze i… szybsze.

Dzięki zaawansowanym algorytmom i modelom sztucznej inteligencji narzędzie o nazwie AIMON umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie niezbędnych informacji – czas dotarcia do wyszukiwanych przepisów skraca się z kilkudziesięciu minut do kilku sekund. Automatyczne powiadomienia informują użytkowników o istotnych zmianach w prawie, co pozwala im działać szybciej i bardziej świadomie. To nowoczesne podejście do analizy prawnej sprawia, że AIMON staje się doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy muszą działać w oparciu o aktualne przepisy, niezależnie od sektora, w którym pracują.

To innowacyjny system informacji prawnej oparty na sztucznej inteligencji (AI), który rewolucjonizuje sposób pracy z aktami prawnymi, orzecznictwem i procesami legislacyjnymi. System wyróżnia się innowacyjnymi funkcjonalnościami, które wykraczają poza standardowe rozwiązania dostępne na rynku.

• Monitoring zmian prawnych – system na bieżąco śledzi zmiany w przepisach, zarówno te obowiązujące, jak i projektowane, eliminując konieczność ręcznego przeszukiwania.

• Inteligentna analiza orzecznictwa – użytkownicy mają dostęp do pełnej bazy orzecznictwa oraz funkcji analizujących powiązania między sprawami, co ułatwia identyfikację kluczowych wniosków i trendów.

• Intuicyjna obsługa dla różnych użytkowników – AIMON został zaprojektowany tak, by był łatwy w użyciu zarówno dla prawników, sędziów i urzędników, jak i przedsiębiorców oraz analityków, bez konieczności zaawansowanej wiedzy technologicznej.

• Zaawansowana i inteligentna wyszukiwarka – wykorzystuje sztuczną inteligencję do precyzyjnego wyszukiwania fraz i powiązanych dokumentów, co pozwala błyskawicznie odnaleźć potrzebne akty prawne czy zmiany legislacyjne.

• Oś inflacji legislacyjnej – umożliwia analizę tempa i zakresu zmian w prawie, pokazując, ile nowych aktów weszło w życie w danym czasie oraz jakie przepisy uległy modyfikacjom.

• Automatyczne powiadomienia – system sam informuje użytkownika o najważniejszych zmianach prawnych, dzięki czemu nic istotnego nie umknie jego uwadze.

• Personalizacja ustawień – użytkownik może dostosować AIMON do swoich potrzeb, wybierając konkretne obszary prawa, sposób prezentacji informacji i format otrzymywanych powiadomień.

• Automatyczna analiza dokumentów legislacyjnych – AIMON sam identyfikuje kluczowe zmiany w projektach aktów prawnych, porządkując je w przejrzystej formie, co oszczędza czas potrzebny na analizę ręczną.

• Inteligentne rekomendacje – dzięki algorytmom sztucznej inteligencji system uczy się preferencji użytkownika i podpowiada mu istotne zmiany, interpretacje oraz dokumenty prawne, zanim zdąży ich poszukać.

Prawnicy i specjaliści ds. prawa, którzy wcześniej poświęcali średnio 10 godzin tygodniowo na ręczne śledzenie monitorowanie zmian legislacyjnych, dzięki AIMON oszczędzają nawet ponad cztery godziny tygodniowo, co przekłada się na większą efektywność i precyzję w ich codziennej pracy.

Rekomendacje naukowców i praktyków

System zdobył uznanie i rekomendacje prestiżowych uczelni oraz ekspertów z dziedziny prawa i technologii. Jego zaawansowane funkcje, oparte na sztucznej inteligencji, algorytmów uczenia maszynowego i sieci neuronowych znacząco przyczyniają się do cyfryzacji i automatyzacji analizy prawnej, co zostało potwierdzone przez wiodące ośrodki naukowe. Został oficjalnie zarekomendowany przez Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Gdańską oraz ekspertów z dziedziny prawa i technologii. Instytucje te doceniły system za jego innowacyjność, skuteczność oraz przełomowe zastosowanie AI w obszarze legislacji i wymiaru sprawiedliwości.

AIMON działa w modelu SaaS, co oznacza, że dostęp do niego jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

„Jako prawniczka zawsze zmagałam się z czasochłonnością przeglądania i analizy zmian aktów prawnych. Dlatego jako pomysłodawczyni AIMON – systemu informacji prawnej opartego na sztucznej inteligencji – od początku wiedziałam, jak powinien wyglądać, jakie cele ma spełniać i jak ma działać. Dzięki temu system powstał w 1,5 roku, a dotychczasowi użytkownicy potwierdzają, że założony cel został osiągnięty. AIMON usprawnia pracę nie tylko prawników, ale wszystkich osób pracujących z prawem, niezależnie od sektora. To system dla każdego, zbudowany z przy współpracy wybitnych ekspertów i naukowców z obszaru nowych technologii.” – przekonuje Klaudia Maciejewska, Product Manager, pomysłodawczyni systemu AIMON.

