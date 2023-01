Niemcy "rosyjskim koniem trojańskim"? Chodzi o czołgi!

Ostro słowa padły w dniu wczorajszym w programie „Salonik Polityczny”. Komentatorzy dyskutowali na temat oporu Niemiec przed pomocą Ukrainie. Redaktor Karol Gac nie przebierał w słowach: Niemcy są koniem trojańskim Rosji - orzekł dziennikarz.

Karol Gac, Sławomir Jastrzębowski, Mariusz Gierej i Rafał Ziemkiewicz analizowali postepowanie Niemiec w materii dostaw wozów bojowych dla Ukrainy.

Przypomnijmy - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński od tygodni nawołuje o wsparcie świata w materii nowoczesnych wozów bojowych. Obecne działania wojenne przeciwko agresji Rosji są niezwykle materiałochłonne dla Ukrainy a to stawia potrzebę wymiany wozów bojowych na nowsze, zachodnie modele.

Jednym z dostawców mogłyby być Niemcy, mające w posiadaniu nowoczesne, przydatne Ukrainie czołgi Leopard. niestety mimo nacisków tak USA jak i Polski Niemcy mówią przekazaniu wsparcia Ukrainie twarde „nie”!

Karol Gac, komentując sprawę, deklarował jasno:

Kiedy był pomysł wprowadzenia pierwszych sankcji a Niemcy się opierały to Mateusz Morawiecki poleciał do Berlina i dosyć w ostrych słowach do tego się odniósł.