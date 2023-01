Santos: chcę wygrać wszystko z reprezentacją Polski

Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santos, zapytany o cele z biało-czerwonymi, odparł, że „chce wygrać wszystko”. Jak zapewnił, nie zamierza patrzeć zawodnikom w metryki

Chcę wygrać wszystko, nie przyjechałem tutaj, by przegrywać. Nie lubię słowa przegrana, nie akceptuję go. Moją ambicją jest wygrywanie każdego meczu - powiedział Santos podczas wtorkowej prezentacji na PGE Narodowym.

„Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, bo mamy po drugiej stronie przeciwników. Dlatego bardzo ważne jest rozpracowanie tych rywali. Mam człowieka w sztabie od tego zadania” - dodał.

Jak przyznał, w czasie mundialu w Katarze oglądał wszystkie cztery mecze biało-czerwonych.

Ponadto w przeszłości już mierzyłem się z reprezentacją Polski. Drużyna grała różnie, w różnych ustawieniach. Teraz chcę to dokładnie przeanalizować i wyciągać wnioski. Nie chcę mówić o konkretnej taktyce. 4-4-2, 4-3-3 - to są tylko liczby. Ważna będzie współpraca na boisku, dynamika gry. Musimy umieć grać tak, żeby przeciwnik nie zbliżał się do naszej bramki. To podstawa. To jest ważniejsze niż ta cała filozofia - podkreślił portugalski szkoleniowiec.