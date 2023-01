Korupcja w UE. „Łapiemy płotki a nie duże ryby”

Sejmowa komisja ds. UE zajmuje się korupcją w PE. Saryusz-Wolski: Dlaczego nie zadziałały procedury? „Łapiemy płotki a nie duże ryby”.

Sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej zapozna się dziś z informacją na temat procedur antykorupcyjnych i antylobbingowych w Parlamencie Europejskim.

Sprawa jest ustrojowa a nie parlamentarna. Mnożenie informacji jest potrzebne, żeby to do końca wyjaśnić, natomiast to nie jest odpowiedzieć na problem, powiedział europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.