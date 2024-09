Powódź: Nie pomoc UE, tylko "pieniądze z odzysku"!

Szefowa KE Ursula von der Leyen szumnie zapowiedziała pomoc dla krajów dotkniętych powodzią, w tym - Polsce! Niestety - rzeczywistość nie jest tak kolorowa.

W Polsce od weekendu trwają straszliwe powodzie, zaś straty liczone są w dziesiątkach milionów złotych, ale - jak podkreślał Donald Tusk - nasz kraj ma otrzymać pomoc unijną.

I faktycznie - jak przypomina portal wPolityce.pl:

Jak alarmował jednak Jacek Saryusz-Wolski na antenie telewizji wPolsce24:

Pieniądze z Funduszu Spójności to wyciąganie pieniędzy z polskiej kieszeni dla innych regionów, by dać temu, poszkodowanemu regionowi. To nie są nowe pieniądze, tylko pozwolenie, by przełożyć z jednego miejsca na drugie.