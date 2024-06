Bruksela hojna dla migrantów. Naszym kosztem

14 maja 2024 weszła w życie dyrektywa UE nr 2024/1346 o wyrównaniu warunków przyjmowania i zapewnieniu porównywalnych warunków życia imigrantom we wszystkich państwach członkowskich. Czyli imigrant w Polsce ma dostać świadczenia i zasiłki identyczne, co w Niemczech – podał na swoim koncie na platformie X były europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Strona z tłumaczeniem aktu prawnego UE / autor: X @JSaryuszWolski / screen

Oznacza to że imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju, i to dodatkowo na tychże obywateli koszt - komentuje polityk.

