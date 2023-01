Bloomberg: MFW rozważa wieloletnią pomoc dla Ukrainy wartą 16 mld dolarów

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) rozważa wieloletni program pomocy dla Ukrainy wart 16 mld dol. Jego wdrożenie zależy m.in. od poparcia tego projektu przez państwa G7 oraz innych kredytodawców Kijowa, podaje w czwartek Bloomberg.

Program wymagałaby zmodyfikowania zasad udzielania kredytów przez MFW, zaś ukraiński rząd musiałby się zobowiązać do wprowadzenia w życie określonej polityki - wyjaśnia Bloomberg. Jeżeli ten pakiet pomocowy, obliczony na trzy lub cztery lata, zostanie zaaprobowany, to w pierwszym roku Fundusz wypłaci Ukrainie od 5 mld do 7 mld dol.

Jest szansa, że program ten zostanie zatwierdzony pod koniec marca, a wtedy pierwsza transza pomocy finansowej może zostać wypłacona już w kwietniu, mówią rozmówcy Bloomberga.

W odpowiedzi na pytania agencji Fundusz wydał komunikat, w którym, nie podając szczegółów napisał, że „pozostaje głęboko zaangażowany” na Ukrainie, a dalsza współpraca może „utorować drogę do pełnego programu (pomocowego)”.

Jeżeli plan ten nie uzyska poparcia państw członkowskich MFW, to Fundusz może wesprzeć Kijów sumą 1,3 mld dol. z programu Szybkich Instrumentów Finansowych, uważa dwóch rozmówców Bloomberga.

W grudniu MFW ocenił, że potrzeby Ukrainy dotyczące zewnętrznego finansowania wyniosą w tym roku co najmniej 39,5 mld dol. Kijów będzie też potrzebował prawdopodobnie około 8 mld dol. dodatkowych funduszy na naprawę krytycznej infrastruktury.

Bank centralny Ukrainy poinformował w czwartek, że oczekuje, iż wzrost gospodarczy kraju wyniesie w tym roku 0,3 proc., a w roku ubiegłym spadek PKB sięgnął 30,3 proc.

