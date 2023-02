Używasz wody lub mleczka kokosowego? Znaj różnice

Kokos nie rośnie w naszej strefie tropikalnej, a szkoda, bo jest naprawdę cennym składnikiem diety.

Świetnie nawadnia, dostarcza elektrolitów, uzupełnia ewentualne niedobory oraz przede wszystkim świetnie smakuje. Jaka jest jednak różnica pomiędzy wodą, a mleczkiem kokosowym?

Czym jest kokos?

Co może okazać się zaskakujące, ale tak, kokos jest orzechem rosnącym na palmach w klimacie tropikalnym. I tak jak u nas w Polsce często sięgamy po, na przykład orzechy włoskie, to tak samo w krajach, w których prowadzi się plantacje kokosów je się właśnie kokosa. Z zewnątrz osłonięty jest grubą łupiną z charakterystycznymi włoskami, która stanowi około 40 proc. całkowitej masy kokosa. Wewnątrz natomiast znajduje się miąższ. Środek orzecha jest pusty, z wyjątkiem znajdującej się tam wody koksowej.

Właściwości odżywcze

Przez to, że kokosy możemy jeść oraz pić, to doskonale zaspokaja głód i pragnienie. W zależności od danego wyrobu z kokosa (mleczko, woda, olej czy wiórki) różnią się one pod względem smaku, tekstury oraz wartości odżywczych. Można jednak ogólnie powiedzieć, że kokos jest źródłem tłuszczy, błonnika, manganu, magnezu oraz potasu. Regularne włączenie do diety kokosa z pewnością przyniesie nam pewne korzyści. Duża dawka błonnika wspomoże proces trawienia, zawarty w nim kwas laurynowy zwalcza bakterie i wirusy, tłuszcze pozytywnie wpływają na stan i odżywienie skóry, jednocześnie wygładzając i natłuszczając ją. Woda z kokosa jest źródłem elektrolitów, a sam orzech dodaje energii ze względu na dużą kaloryczność.

Czym się różni woda kokosowa od mleczka kokosowego?

Główną różnicę stanowi ilość zawartego w obu tych płynach tłuszczu. Jako że mleko z definicji jest mieszaniną tłuszczu z wodą, to zdecydowanie więcej ma go mleczko, ale często zależy to również od jego rodzaju, bowiem na rynku możemy zakupić mleczka tradycyjne oraz o obniżonej zawartości tłuszczu.

Także sam miąższ z kokosa jest o wiele bardziej kaloryczny, niż jego woda. Mleczko powstaje poprzez przetwórstwo miąższu, które zalewa się gorącą wodą, do momentu aż wyekstrahuje się tłuszcz oraz białko. Woda natomiast składa się wedle samej nazwy w większości z wody, minimalnej ilości tłuszczu oraz białka. Różnią jest także swoim zastosowaniem. Podczas gdy mleczko świetnie sprawdza się przede wszystkim w kulinariach, gdzie stanowi główną bazę do sosów czy zup, tak woda kokosowa jest jednym z najlepszych dostępnych izotoników. Także zwłaszcza w okresie letnim warto od czasu do czasu po nią sięgać. Bardzo dobrze orzeźwia i ma pyszny smak. Jest też dużo bardziej płynna, gdzie mleczko ma konsystencję gęstej śmietany. Na co dzień wodę kokosową można jak najbardziej pić, natomiast mleczko kokosowe ze względu na swoją dużą kaloryczność oraz nasycone kwasy tłuszczowe spożywać okazjonalnie, podobnie zresztą jak zwykłą śmietanę.

Filip Siódmiak

