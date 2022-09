Wszystkie światła na olej kokosowy

Raz za razem do łask wracają pewne produkty, którym przypisuje się niezwykłe właściwości. Jednym z nich jest olej kokosowy. Ponoć ma zbawienne działanie na naszą wagę, ponoć dodaje energii i przyspieszą metabolizm. Jaka jest jednak prawdą? Czy faktycznie zasługuje na dużą uwagę?

Charakterystyka

Olej kokosowy to olej roślinny pozyskiwany z kokosów, a dokładniej z ich miąższu, który następnie podgrzewa się i tłoczy. Składa się głównie z tłuszczy nasyconych (około 90%), co sugeruje nam, że powinniśmy go unikać. Zawiera także niewielkie ilości jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (omega 9 i omega 6). Wśród osób należących do branży spożywczej, określany jest mianem „superfoods”. Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ze względu na dużą ilość tłuszczy nasyconych może przyczyniać się do podnoszenia cholesterolu LDL, chorób sercowo-naczyniowych oraz miażdżycy. Co ciekawe, w opozycji do amerykańskich lekarzy, specjaliści z kampanii „Poznaj się na tłuszczach”, wykładają na stół argument, że olej kokosowy zawiera olej MCT, mający odmienną budowę i właściwości, niż inne rodzaje tłuszczy.

MCT

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT trawione i wchłaniane są w odmienny sposób w przewodzie pokarmowym człowieka. Dlatego też często mówi się, że nie jest on szkodliwy. Olej kokosowy jest najbogatszym źródłem MCT, co sprawia, że polecany jest w wielu przypadkach. Badania wykazały, że średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe pomagają w utracie wagi, dodają energii, nawilżają skórę oraz działają przeciwbakteryjnie.

Wartości odżywcze

Jako że jest to olej, to w 100 gramach dostarcza około 900 kcal. Oprócz dużej zawartości tłuszczu posiada także wapń, żelazo, potas, magnez i fosfor. Znajdziemy w nim też witaminę E, B2, B6, C oraz K.

Wpływ na zdrowie

Cukrzyca – MCT zawarte w oleju kokosowym trawione są bez udziału insuliny, przez co nie podnosi poziomu cukru. Pomaga także w utracie wagi, zmniejszając ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

Leczenie demencji – polecany jest osobom chorującym na chorobę Alzheimera oraz Parkinsona. Regularne spożywanie oleju kokosowego poprawia funkcje poznawcze.

Wzmożona odporność – uważany za naturalny antybiotyk. Łagodzi działalność bakterii i wirusów. Powstrzymuje rozwój próchnicy i chorób jamy ustnej. Może również zwalczać grzybice stóp.

Kontrola napadów padaczkowych – kwasy MCT transportowane są od razu do wątroby, gdzie przekształcają się w ciała ketonowe, stosowane u osób z napadami padaczkowymi. Pomaga wprowadzić ciało w stan ketozy, co jest oczekiwane przy atakach anafilaktycznych.

Zastosowanie

W kuchni sprawdzi się jako zamiennik masła i innych olejów. Do smażenia wybierajmy olej rafinowany, gdyż będzie on miał wyższy punkt dymienia i nie będzie wydzielał szkodliwych związków. Kosmetolodzy wykorzystują właściwości oleju kokosowego do nawilżania i regeneracji skóry. Preparaty te normalizują też działanie gruczołów łojowych. Polecany jest osobom z łuszczycą, przesuszoną skórą, wysypką oraz trądzikiem. Możemy też kupić kosmetyki do pielęgnacji włosów. Zawartość MCT może wspomóc utratę wagi, dzięki zawartości MCT, które trafiają bezpośrednio do żyły wrotnej i wątroby, będąc szybkim źródłem energii.

Olej kokosowy może być dobrym dodatkiem do naszej diety. Nie ma co jednak przypisywać mu magicznych właściwości. Dużo innych produktów także będzie miała podobne właściwości, więc nie spożywajmy dużych jego ilości. Pamiętajmy, że dostarcza on sporą pulę kalorii i to w łatwy sposób. Wybierajmy różnorodne produkty, a olej kokosowy stosujmy, jako zamiennik niektórych rodzajów tłuszczu.

Filip Siódmiak

Czytaj też: Masło, czy margaryna – oto jest pytanie!