Tego lepiej nie rób z jabłkami

Polska jest największym w Europie eksporterem jabłek. Sprawia to, że w naszym kraju owoc ten znajdziemy praktycznie na każdym rogu. To wszystko jednak nie zmienia faktu, iż w niezwykle prosty, lecz zarazem cieszący się dużą popularnością sposób, pozbawiamy je cennych składników odżywczych.

Niewątpliwą zaletą spożywania warzyw i owoców jest ich pozytywny wpływ na zdrowie, poprzez dużą koncentrację składników mineralnych, witamin czy błonnika pokarmowego. Jednak jak podkreśla dietetyk dr Michał Wrzosek – wielu Polaków popełnia prosty błąd w czasie spożywania jabłek.

Nierzadką praktyką jest obieranie jabłek przez ich spożyciem. To duży błąd.

„Obierając jabłko, wyrzucasz do kosza potas, witaminę C czy beta-karoten. Oczywiście jabłko samo w sobie też je ma, ale znacznie mniej. Obierając skórkę, wyrzucasz do kosza też błonnik, który daje ci sytość. Skórka to skarbnica antyoksydantów, które chronią nasze komórki przed uszkodzeniami. Ciekawostką jest to, że czerwona skórka ma w sobie 2,5 razy więcej antyoksydantów niż miąższ” – podkreśla dietetyk.