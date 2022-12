Orzechy ziemne pomagają schudnąć i... utyć

Orzechy stanowią niezwykle wartościowy element naszej diety

To bogactwo zdrowych kwasów tłuszczowych, białka, witamin i składników mineralnych. Spożywane były już w starożytności, toteż ich właściwości są już znane od lat. Orzechy ziemne są jednak pod pewnymi względami problematyczne.

Orzechy ziemne, czyli fistaszki

Nazwa może być myląca, ponieważ z botanicznego punktu widzenia nie są to orzechy, lecz rośliny strączkowe. Rosną głównie w Ameryce Południowej oraz w innych ciepłych rejonach globu. Nie rosną one, jak orzechy na drzewach, tylko pod ziemią, stąd też ich nazwa. Fistaszki wykorzystuje się jako przekąskę, lub dodatek do dań i potraw. W sklepach gotowe do spożycia orzechy ziemne znajdziemy w wersji niesolonej, solonej, podprażonej, w czekoladzie, karmelu i tak dalej.

Wartości odżywcze

Składają się głównie z tłuszczów jedno- i wielonienasyconych, które stanowią 44-55% masy. W sporych ilościach występuje tam również białko roślinne od 22% do 30%. Są także skarbnicą błonnika pokarmowego, witamin (B1, B2, B3, B6, E oraz kwasu foliowego), minerałów (potas, wapń, żelazo, magnez, cynk i fosfor). Dzięki zawartości resweratrolu, izoflawonów, kwasów fitynowych oraz steroli zalicza się je do grupy przeciwutleniaczy. W 100g posiadają około 550 kcal, więc należy je jeść z umiarem.

Wpływ na zdrowie

Nawet już w małych ilościach dostarczają wielu niezbędnych składników diety. Warto zatem zastępować nimi chipsy i słodycze.

Utrata wagi

Może to się wydawać paradoksalne, ale właściwie to dzięki orzechom mamy mniejszą ochotę na większą ilość jedzenia w ciągu dnia. Wynika to z dużej koncentracji błonnika, tłuszczu oraz białka, dzięki którym szybko i na długo będziemy syci.

Zdrowe serce

Kwasy tłuszczowe oraz witaminy i minerały obniżają cholesterol LDL, jednocześnie usprawniając pracę serca.

Mózg

Witaminy z grupy B oraz kwasy tłuszczowe sprzyjają poprawie koncentracji oraz zapamiętywania wielu nowych informacji. Szczególnie polecane są uczniom oraz studentom, tak aby utrzymać możliwie jak najlepsze wskaźniki pracy mózgu.

Produkt silnie alergizujący

Pomimo pysznego smaku są jednak jednym z najczęściej alergizujących substancji. Producenci są zobowiązani do umieszczenia na etykiecie informacji, o tym, że ich produkt może zawierać śladowe ilości orzechów ziemnych. Bowiem z zakładach przemysłowych może zdarzyć się sytuacja, w której nawet mała ilość części fistaszków przedostanie się do finalnego wyrobu. Zjedzenie takiego produktu przez osobę uczuloną może wywołać obrzęk w okolicy szyi, problemy z oddychaniem, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Z tego powodu nie są one polecane małym dzieciom oraz kobietom w ciąży i karmiących piersią.

W jakiej postaci są najzdrowsze?

Oczywistym jest to, że najsmaczniejsze połączenie nie jest tym najzdrowszym. Wszelkie orzechy z czekoladzie, karmelu, miodzie oraz w wersji solonej należy spożywać dosyć sporadycznie. Zbyt duża ilość soli, zbędne dodatki oraz duża ilość niezdrowych tłuszczy i cukru, to główne przyczyny, dla których powinniśmy unikać takich produktów. Lepiej jeść je z wersji podprażonej, bez dodatku soli. Wybierając masło orzechowe celujmy w to z jak największą zawartością orzechów, bez oleju palmowego, tłuszczy trans oraz dodatku soli. Najzdrowszym wyborem jest jednak kupienie ich jeszcze razem z łupiną, w której znajduje się najwięcej przeciwutleniaczy. Oprócz tego będzie to produkt najbardziej zbliżony do naturalnego, a my będziemy mieć radość w obierania i wydłubywania każdego orzecha.

Orzeszki ziemne często towarzyszą nam w barach, kinie, czy w domowym zaciszu przed telewizorem. Jedząc je zachowamy umiar, ponieważ są wysokokaloryczne.

Filip SIódmiak